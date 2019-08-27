不銹鋼雙反爭議鬧大 工具機廠怕怕籲政府冷靜

2019-08-27 18:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



不銹鋼雙反爭議愈鬧愈大，台灣工具機遭大陸展開反傾銷調查預計10月宣判，部分工具機廠擔心受到不銹鋼雙反牽連，大陸會跟進對工具機課徵反傾銷稅，呼籲政府踩剎車。記者宋健生/攝影 分享 facebook 不銹鋼雙反爭議愈鬧愈大，台灣工具機遭大陸展開反傾銷調查預計10月宣判，部分工具機廠擔心受到不銹鋼雙反牽連，大陸會跟進對工具機課徵反傾銷稅，呼籲政府踩剎車，避免兩岸陷入相互懲罰的局面。

對此，台灣機械公會與台灣區工具機暨零組件公會雖認為，兩案不必然會有牽連，但也不排除大陸方面會不理性跟進，進而產生骨牌效應；機械公會與工具機公會均表示，將密切關注後續發展，呼籲雙方冷靜。

針對去年大陸對台灣工具機展開反傾銷調查，東台說，初步評估銷往大陸的立式加工中心機，平均單價都比大陸廠商來得高，並無低價搶市或傾銷事實。業界預期大陸商務部將於10月宣判，但會有緩衝期。

而經濟部、財政部對中國進口的不銹鋼熱冷軋鋼品進行「反傾銷稅、平衡稅案」最終調查，年產值逼近千億元的22家上中下游業者，稍早聯合向總統府、行政院及立法院陳情，盼以「無產業損害之實」結案，否則將導致產業競爭力喪失。

聯名陳情業者從上游煉鋼的華新麗華；冷軋廠如千興、東盟和遠東集團旗下遠龍等；製管廠如彰源、世華，到裁剪物流如建錩、運錩、有益等共22家，熱軋一年需求量逾123萬公噸，占全台需求量70%。

一家上市的不銹鋼廠就指出，中國不銹鋼大廠青山、德龍等紛紛赴印尼投資，衝擊亞洲和全球市場，「雙反」調查正好給印尼崛起的最佳條件；若調查成立，台灣不銹鋼產業將遭印尼單一廠商挾持，不利全球競爭。

尤其，台灣不銹鋼產業以外銷為主，內需不足，若限制不銹鋼熱軋產品進口來源，將會造成因內需不足、且外銷無法競爭，進而使台灣不銹產業消失的危機。

據了解，經濟部貿易調查委員會預計9月中完成最後調查，全案最快9月底做出終判。工具機業界心裡害怕，擔心這項終判結果，很可能會連帶影響10月大陸對我工具機反傾銷調查的宣判結果。