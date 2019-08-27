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中風倒在小三家 補教名師婚外情曝光

下班路過順便取貨 網家結盟中華郵政推i郵箱取貨服務

2019-08-27 17:53經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

網路家庭（8044）旗下PChome24h購物今天宣布，與物流策略夥伴中華郵政合作「i郵箱取貨」服務上線，在原先的宅配送貨和四大超商取貨外，近期將可配送至全台超過1,000座中華郵政i郵箱實體取貨點。使用者可以在外出或上下班途中經過i郵箱時，以手機簡訊碼輕鬆取貨。

網路家庭執行長蔡凱文表示，網路家庭持續開放各種型態的創新合作，透過中華郵政合作i郵箱取貨的新型態智慧取貨方式，是電商產業協助發展智慧城市的重要突破。PChome在全台10,000多家超商取貨通路外，預計新增1,000座i郵箱實體取貨點，以更綿密的物流網絡和新的取貨方式，強化消費者最後一哩路服務體驗。

網路家庭運籌中心代理運籌長鄭超倫觀察，7月起i郵箱取貨服務加入配送選項以來，使用率穩定成長。選擇i郵箱取貨的消費者以北部地區取貨頻次最多，主要購買類別以3C周邊、生活日用品、食品為大宗。而就取貨時段來觀察，超過5成的顧客在傍晚5時到晚上10時到i郵箱領包裹，甚至會在午夜以後取貨，讓許多顧客的取貨方式更自主彈性。

由於免運門檻較低，消費者購買的商品也與宅配不同。像是熱賣的「3C周邊」包括：手機殼/套、微單眼相機周邊、手機線材、記憶卡、滑鼠最多人買。「生活日用品」也相當受歡迎，像是一卡通/悠遊卡造型卡、飾品；修繕商品如門鈴、DIY手工具、防水塗料；以及女性貼身用品、液體衛生棉等。而「食品」則以休閒零食、泡麵/快煮麵、進口零食最受青睞。

PChome24h購物的i郵箱取貨，在商品送達 i 郵箱後，會以簡訊通知並寄送取貨密碼，消費者在3天內前往指定櫃點領取商品即可。超過3天未取貨，可轉為郵局招領以提高取貨效率。而中華郵政持續布建i郵箱，預計近期內拓展到1,000個取貨點。

網路家庭／提供
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