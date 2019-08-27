中華開發「營養100分計畫」為215所偏鄉學童加菜

2019-08-27 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



全台國中小學即將開學，中華開發金控（開發金控）表示，台灣偏鄉小校受地緣環境、少子化等因素影響，營養午餐辦理不易，常難以兼顧學童基本營養需求。開發金控自2005年起推動「中華開發營養100分」計畫，每年補助偏鄉學童營養加菜金，累計有超過10萬名學童受惠。今（108)年新學年度開學前，再度發出500萬元營養加菜金，為台東、宜蘭、彰化、南投、雲林、嘉義、屏東、高雄、桃園及新竹縣市215所偏鄉國中小，讓學童吃得營養健康。

中華開發文教基金會指出，中華開發「營養100分計畫」已持續推動14年，計畫目的是為讓資源不足的學童吃得飽、吃得營養，因此，在政府推動中小學營養午餐的基礎下，補助資源相對匱乏學童營養加菜金，縮短城鄉差距，關心偏鄉孩子們成長的基本營養需求。

彰化縣二水鄉復興國小張老師指出，學校連兩年獲得此項計畫補助，校內有超過三分之二學童家庭社經狀況不佳，家長每天早出晚歸工作，無法兼顧孩子的早晚餐，學校午餐成為一天中最重要的一餐。張老師說，「學校每天每人平均菜金僅23元，提供基本的三菜一湯後，已無多餘經費添購牛奶或水果，中華開發營養100的補助款讓孩子每週至少可喝到一次牛奶及增加一次水果供應，對孩子們有很大的助益。」

地屬「非山非市」地區的新竹縣新豐鄉福興國小，則運用中華開發的營養補助金，將原為每週一次的有機蔬菜，調整為每日皆為有機蔬菜，總務主任黃琬筠表示，「改為有機蔬菜後，學生每天都會把飯菜吃光光，也意外達到零廚餘的目標。」加菜金也讓營養午餐水果種類更豐富，對孩子們來說，午餐附加水果每人一顆奇異果，都是驚喜地大聲歡呼。

開發金控表示，長期關注偏鄉學童營養午餐的公益政策，除提供實質的「營養100分計畫」營養金補助外，更不定期由旗下子公司員工自發性組團，赴偏鄉了解各校午餐辦理現況，並親自下廚烹煮一頓豐盛的志工大餐，為偏鄉師生加菜，「午餐約會」活動的設計，讓開發金控員工親身參與企業公益政策，長期實踐社會責任。