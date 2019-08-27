攻物流配送 中華郵政攜手PChome供i郵箱網購取貨服務

2019-08-27 15:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



為提供民眾更多元的網購取貨管道，中華郵政公司與PChome24h購物今（27）日舉辦合作記者會，宣告啟動國內大型電商與「i郵箱」合作的新型態購物配送服務，邁向電子商務智慧取貨新里程碑。

中華郵政公司表示，即日起於PChome購物網站下單的網購商品，可以指定配送至任一「i郵箱」，享有24小時全年無休的便利取貨服務，透過一次性簡訊密碼開鎖及獨立式儲格設計，保護收件人隱私與取件安全。

今日的記者會現場也展示首部結合玉里行動郵車及行動圖書館概念開發之「行動i郵車」，讓「i郵箱」搭載在鷗翼車內，增添其機動性，未來將運用於行銷推廣、民眾體驗及員工教育訓練。

為鼓勵民眾體驗「i郵箱」取貨之便利，即日起至12月31日止，在PChome24購物消費滿290元，即可免運配送至「i郵箱」。另有不限購物金額配送「i郵箱」現金積點回饋活動，8月27日至8月31日購物享現金積點68元；9月1日至10月15日享現金積點24元回饋。

中華郵政公司說，持續在各地郵局、學校、社區及捷運等人潮密集處布建「i郵箱」，目前據點已突破1,000座，將於測試完成後陸續上線，朝「物流ATM」目標邁進，預計今年底前將達2,000座，提供民眾更多元且便捷的智慧物流服務。