雲品攜手國際頂級酒店 搶海外百億婚旅市場

2019-08-27 15:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



雲品（2748）這董事長盛治仁今（27）日宣布，旗下婚禮顧問品牌「君品Collection」，將與國際一線頂級飯店簽署合作協議，包括峇里島Ritz Carlton、寶格麗酒店、四季酒店、W酒店等，共同攜手打造海外婚宴大平台，這也是國內飯店品牌首度攜手國際飯店品牌，切入「婚旅」市場，搶攻海外頂級婚宴百億商機。

盛治仁表示，此次雲品國際跨入海外婚旅市場，是繼君品頤宮獲得米其林三星、集團在義大利打造多家精品酒店之後，集團第三個重大的里程碑。雲品總經理丁原偉表示，君品Collection未來要做的不僅是婚旅市場，還有已頂級酒店為主軸的「個製化」精品旅遊服務。

雲品國際旗下婚宴平台「君品Collection」，今日正式與海外多家飯店正式結盟簽約，首波鎖定峇里島、日本等地，未來有意赴海外辦婚禮的新人，將透過「君品Collection」，直接預定高端海外婚禮度假飯店。

雲品此次合作的對象，都是國際一線頂級飯店，包括峇里島頂級度假飯店麗思卡爾頓(Ritz Carlton)、寶格麗(Bvlgari)、四季酒店(Four seasons)、瑞吉酒店(St.Regis)、W酒店(W Bali)、康萊德(Conrad)與日本鳥取縣Primrose Garden。