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喝個咖啡就可辦門號 亞太電信攜手萊爾富搶用戶

2019-08-27 15:05經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

亞太電信總經理黃南仁今（27）日宣布，攜手萊爾富，用一杯咖啡的時間，就可以辦門號。

亞太電信表示，攜手萊爾富跨界結盟，推動O2O商業模式，將電信服務延伸至萊爾富近1,400間實體店面。即日起，上網申辦門號，到住家轉角的萊爾富當場取卡、直接開通，只要一杯咖啡的時間就能完成，讓消費者能享受到快速又便利的智慧生活。

亞太電信表示，不斷在數位門市推出創新服務，包含率先提供超商付款；首創店到店申辦作業，讓電信申辦服務24小時不打烊。有鑑於便利商店取貨方式已成為網購族心中的最愛，為擴大服務消費者，亞太電信更進一步聯手萊爾富，合作打造最綿密廣域的服務據點，數位門市搭配萊爾富近1,400間超商店面，提供無所不在的智慧體驗。

亞太電信自2015年成立數位門市，透過流程優化及多元不綁約的單門號方案，線上門市年成長率達400%，領先業界！

現與超商萊爾富聯手合作，讓網路申辦門號服務再躍進，原先申辦完成到取卡大約需要3到7天，現在申辦時間大幅度縮短至1天內，甚至只需停留喝杯咖啡的時間，使用者上網填妥資料，完成身分驗證，就可以直接到萊爾富付款買卡，當場完成門號開通。

亞太電信表示，現在網路門市占整體申購量約占兩成，攜手萊爾富，可望持續推升網路門市申辦，未來每年可望維持三位數成長。

萊爾富表示，自推出Hi-Life VIP會員App以來，已累積逾220萬會員數，加上亞太電信用戶，雙企業結合將有超過400萬會員。

亞太電信最受消費者期待、指名度最高的「11不綁約方案」將率先登場，月租、通話、流量統統超低價，只需要銅板11塊。擇一完成任務即可取得超殺《$11旋風》序號。

亞太電信表示，即日起至10月8日至「萊爾富VIP APP」完成萊爾富麻吉電信問券，即可獲得「11活動序號」。

此外，萊爾富消費滿額贈，自9月4日至10月8日，至萊爾富門市單筆消費滿399元，即可獲得一組「11活動序號」，限量10萬組，送完為止。

接下來萊爾富也將提供亞太電信用戶專屬優惠，包括點數回饋、咖啡及鮮食優惠等資訊將陸續推出。

亞太電信與萊爾富合作，用一杯咖啡的時間，就可以完成門號申辦。照片/亞太電信提供
亞太電信與萊爾富合作，用一杯咖啡的時間，就可以完成門號申辦。照片/亞太電信提供
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亞太電信咖啡

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