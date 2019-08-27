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陸客銳減觀光寒冬 業者：欲哭無淚

2019-08-27 15:06台灣醒報 記者張元融╱台北報導

國民黨團27日找來台灣海峽兩岸旅行發展協會、觀光業者與陸委會、交通部等各部會，面...
國民黨團27日找來台灣海峽兩岸旅行發展協會、觀光業者與陸委會、交通部等各部會，面對面舉行「觀光業者陳情協調會」。（photo by張元融／台灣醒報）
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「觀光產業成兩岸角力的祭品，200萬從業人員都欲哭無淚。」台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光說，觀光局統計全台觀光業上、中、下游共有200萬從業人員，而他認為其中有8成都是庶民 ，「足以影響選舉。」他表示，觀光業者現在都只求卑微地度過觀光寒冬，等到兩岸領導人想通了為止。

因應8月1日起的陸客自由行取消、陸團客將縮減，國民黨團27日找來台灣海峽兩岸旅行發展協會與陸委會、交通部等部會，面對面舉行「觀光業者陳情協調會」，國民黨團總召曾銘宗總結觀光業者的訴求為「法令鬆綁、政府進一步協助。」

269萬陸客都嫌少

姚大光說，他經常對對岸文化旅遊部、國台辦說，既然說兩岸兄弟一家親，去年度陸客入境日本人數為890萬、韓國800萬、泰國1200萬，而來台數卻只有269萬，「這是情何以堪啊！」曾銘宗則說，「台灣有接待2000萬遊客的能量。」

姚大光嘆道，「就連營業51年的高雄『華王大飯店』都要歇業了，可見事情相當嚴重！」他指出，若以大陸8月起停發自由行通行證約70萬人次估算，光是外匯就至少損失356億元，而對國內經濟效益的影響，則起碼損失上千億。

陸客占比低於3成

「坦白講，觀光局祭出36億元的國秋冬國旅補助有用，但仍是杯水車薪。」針對外界批評「雞蛋放同一個籃子」，姚大光回應，去年外國旅客入境數：新南向約佔20%、華僑佔20%、日本佔15%，而陸客佔不到30％（2015年也只到40 %），「體質很健康，不要責怪業者不轉型。」

「增加日本客的成效不彰，新南向不可靠。」姚大光指出，十年前，台客去日本對比上日客來台人數分別為140萬、130萬，如今卻是490萬、190萬，逆差越來越大。而新南向政策雖有幫助，但其「來台觀光人數不確定」，且滯留問題嚴重，日前還有「來台一團跑光光」的新聞。據他了解，新南向國家的滯留率約為1%，而陸客滯留率僅為萬分之0.4。

運輸業：滿6人就補助

遊覽車商業同業公會全聯會前理事長徐浩源也表示，政黨輪替前有2500輛遊覽車在跑陸客團，現在只剩1800輛，預估將來將只剩600、700輛，政府打算如何因應？而針對自由行銳減，跑散客的九人座租賃車與計程車首當其衝，他建議，國旅補助政策的團客人數規定從10人成團，降至「滿6人就補助」，讓旅客不必等到假日湊齊人數再出遊，以此刺激非假日旅遊。

觀光精品協會理事長吳建忠表示，每家精品店員工約70、80人，「究竟是要資遣還是留職停薪？請救救精品業者。」台北市旅館公會副理事長吳雁輝則訴求，蔡政府應盡快減免旅館地價稅、鬆綁老舊旅館的無障礙設施。

會議主席曾銘宗說：「民進黨執政後，讓國內觀光業產生重大衝擊，希望各部會能提出具體措施協助觀光產業。」

【更多精采內容，詳見

陸客國旅補助自由行

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