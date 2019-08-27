網家物流新布局 攜手中華郵政推「i郵箱取貨」

2019-08-27 15:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



網路家庭（8044）再推物流新服務，今（27）日宣布攜手物流策略夥伴中華郵政，推出「i郵箱取貨」服務，初期預計拓展到1,000個i郵箱，未來消費者可在外出時，經過i郵箱以手機簡訊碼取貨。網家為首家啟用i郵箱取貨的電商業者，期許透過新型態的配送選擇，開啟電商「智慧取貨」服務新里程碑。

網家執行長蔡凱文表示，網家持續開放各種型態的創新合作，打造網購消費的服務標竿。透過中華郵政合作i郵箱取貨的新形態智慧取貨方式，是電商產業協助發展智慧城市的重要突破。他指出，此次合作初步預計新增1,000座i郵箱實體取貨點，以更綿密的物流網絡和新的取貨方式，強化消費者最後一哩路服務體驗。

智能取貨櫃7月即展開試營運，在商品送達i郵箱後，會以簡訊通知並寄送取貨密碼，消費者需在三天內前往指定櫃點領取商品，超過時間未取貨，可轉為郵局招領以提高取貨效率。網家發現，自i郵箱取貨加入配送選項至今，使用率穩健成長，其中以北部地區取貨頻次最多，主要以購買3C周邊、生活日用品、食品為大宗。

電商發展智取櫃服務，國外的成功經驗多為設點在人潮聚集的車站，讓上班族在下班後直接領取包裹，各大便利商店、商場、學校、地鐵站等消費者必經場所，讓消費者取貨過程更便利。據網家運籌中心統計結果，超過五成消費者偏好在傍晚5點到晚上10點到i郵箱領包裹，顯示此需求確實存在。