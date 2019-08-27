港式月餅堅持台灣製造 還要加碼投資台灣

2019-08-27 13:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



中秋月餅陸續上市，在台灣除了傳統的台式月餅之外，廣式月餅也廣受歡迎 ，來自香港的奇華月餅，37年前就來台灣設廠，而且堅持除了香港之外，海外僅有台灣生產製造，堅持品牌對品質的要求。

在香港奇華與美心是月餅市場兩大品牌，合計市占率逾七成；奇華副總管健元表示，月餅製作至今仍有約七成手續必須仰賴人工完成，是一個高度考驗人力技術的產業，儘管中國大陸市場龐大，但奇華至今仍沒有考慮在大陸設廠，因此台灣是香港以外唯一的海外工廠，也肩負起北美市場的月餅供應。

堅持台灣製造除了因為台灣的工具機產業發達，提供良善設備之外，管健元表示，台灣人才培育完整，提供優異的烘焙人才，甚至香港奇華總公司裡面 ，也有好幾位從台灣聘請過去的老師傅。

儘管景氣仍尚待恢復，但奇華則有計畫加碼投資台灣，明年上半年將在台北市開設旗艦店，提供手作港點製作課程，總投資金額上億元，目前計劃旗艦店會開在中山北路。