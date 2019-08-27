第四屆遠通小店長 家扶孩童用愛彩繪ETC門架

2019-08-27 13:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



遠通電收搶在暑假期間舉辦「第四屆遠通小店長」活動，今年秉持遠東集團70周年公益年，從「共創美好未來，你我攜手同行」信念投入社會公益，一共號召五家慈善機構，包括新竹仁愛之家、新北市家扶中心、社團法人台中市山海屯啟智協會、社團法人臺中市社區文化協進會、北台南家庭扶助中心等，一同守護家庭以及弱勢交通使用者。

有別於坊間小店長活動，遠通小店長除了需要提供eTag申辦、黏貼服務之外，還要擔任宣導拒絕酒駕、開車不講手機等交安知識大使；遠通也特別設計Q版ETC感應門架著色紙，讓小朋友們發揮想像力，幫門架著上繽紛顏色，遠通也感謝家扶小朋友們用心彩繪，也為平時硬梆梆的門架設備，賦予愛的心意。

遠通優良店長傳愛小店長，去（2018）年榮獲素有「連鎖服務業奧斯卡獎」之稱的優良店長湖口門市陳雅文、東山門市劉進楊，今年也特別於活動日前起頭召集更多人一起為愛心做公益；湖口門市於活動前即帶頭號召當地居民共同募集愛心文具捐贈給弱勢孩童，而東山門市於活動後更是延續落實守護交通的精神，舉行多場交通安全宣導會。