超萌樂團快閃組合 「白白日記」與百歲阿公尬舞

2019-08-27 12:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



人氣插畫角色「白白日記」首次擔任7-ELEVEN把愛找回來公益零錢捐與弘道老人福利基金會攜手合作的「弱勢老人好宅修繕服務計畫」，今日現身7-ELEVEN博源門市前，與20位來自弘道老人福利基金會南港據點，平均86歲的阿公阿嬤組成樂團進行快閃表演。阿公阿嬤們熱情又賣力的演出，加上手舞足蹈的超萌「白白日記」，吸引不少民眾駐足欣賞。

弘道自2010年起持續於全國各社區照顧關懷據點推廣「不老樂團培育方案」，鼓勵社區長輩組成不老樂團，透過專業師資帶領及規劃為期10周的課程演練，協助長輩選擇合適樂器，同時搭配身體律動設計，提升長者身心健康，也於期末成果發表會中強化長者自我實現，並鼓勵樂團長輩鄰近的安養護機構，將活力傳遞給機構的其他長輩，或至校園、車站等進行公益演出，再現暮年光彩，也能增進跨世代的互動交流。

今天一早，南港據點的社區阿公阿嬤們，挑戰朗朗上口的經典歌曲「瀟灑走一回」以及「我們都是一家人」兩曲目，由社區長輩與志工用自製頭花的表演服裝，手作完成的五彩鈴鐺，搭配老師的自編舞蹈，活潑地隨著音樂旋律舞動，吸引不少路過的民眾駐足，欣賞阿公阿嬤如此活力有勁的「快閃」演出，加上超萌的人氣插畫角色「白白日記」共同演出，讓現場民眾也直呼表演太精采太卡哇伊了。

其中，樂團最高齡的100歲潘阿公，因年邁身體機能退化，有嚴重的重聽與行動不方便，外出時都需要有人陪伴推著輪椅，但依舊積極參加據點活動，與老朋友共餐、敬老旅遊、也曾努力學畫，甚至開畫展圓夢。雖然今日必須坐在輪椅上演出，但潘阿公依然笑著說：「每次練習都只想著如何跟上音樂的節奏，這次能跟大家出來「快閃」很開心。」

「弱勢老人好宅修繕計畫」由7-ELEVEN與弘道基金會從2014年開始共同推動。今年更因應近年劇烈氣候異常帶來的各種災害，將關注焦點擴大至「預防性風災修繕」，希望在颱風季到來之前，幫助更多獨居弱勢長輩打造更安全穩固的「避風港」。