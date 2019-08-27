陳定鴻雕塑作品9月7日長春藤藝術空間登場

2019-08-27 12:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



雕塑界的言創大師陳定鴻，2019年全新雕塑系列作品發表「漫步東方·遇見幸福」，將於9月7日至11月10日在新北市鶯歌區文化路「長春藤藝術空間」展出。

這次展出的作品，跳脫傳統非常生動有趣，有更大膽的表現，用小朋友的天真與動物的純真互動，勾勒出浪漫、天真、喜悅、歡樂的氣氛。

陳定鴻出生於彰化，國立藝術專科學校畢業後，學習雕塑到專業創作近40年，期間獲得多次大獎，也辦過無數次超優質藝術展覽，在雕塑界小有名氣。

陳定鴻指出，在藝術創作浩瀚的領域，要找到自己作品的獨特性實屬不易。從了解古今中外藝術的演變，到操作過程，從寫實到抽象，無非不是要找出自己的屬性，營造出個人的特色。

陳定鴻沈潛思緒再出發，想到前人在藝術創作表達的智慧，就是隱意表達涵義，如：喜雀停在梅樹上，就是表達喜悅的喜上眉梢；五隻蝙蝠就是表達福氣，代表五福臨門。

鷺鷥在蓮花旁，就是表達考取功名，代表一路連科；猴子騎馬在楓樹林，就是表達步步高升，代表馬上封侯等。

因此，陳定鴻在全新創作中，也將東方素民生活文化及淺顯易懂的素民語言導入藝術創作，讓雕塑不再是生硬的藝術，也可以很活潑充滿趣味性。

例如：迎富貴～小朋友騎大豬，歡喜逗陣行～6個小朋友歡喜在馬背上玩樂，妥當～小朋友在喜樂騎鴕鳥，輕而易舉～小朋友高舉大象，步步高升～小朋友騎長頸鹿。