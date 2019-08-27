中秋商機湧現 Yahoo號召三大平台搶攻

2019-08-27 09:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



中秋節即將到來，Yahoo奇摩號召旗下三大電商平台，集結中秋禮盒與商品，讓消費者一站購足。Yahoo購物中心指出，因許多消費者8月起即開始預購中秋禮，買氣浮現，帶動整體糕餅業績成長兩成；即日起至9月10日，推出中秋節禮五折起，針對公司行號大量贈禮需求，提供大宗採購服務。

Yahoo購物事業群品類經理蕭惠文表示，Yahoo購物中心今年上架超過500款月餅，品項較去年增加兩成，讓消費者有更多元的送禮選擇。另，觀察到許多公司行號或個人在中秋時節有大量送禮需求，因此只要訂單滿50組起，即可透過大宗採購服務申請下訂，除有專屬價格優惠外，更可享客製化服務，如隨盒附個人名片、暖心卡片與禮盒配送等。

蕭惠文進一步指出，大宗採購訂單平均單盒月餅客單價約落在500元。」盤點最受企業行號歡迎的前三熱銷禮盒，由唐氏症基金會所推出的「愛不囉嗦三星映月禮盒」拿下冠軍寶座，其次是美心精緻原味雞蛋卷及台中犁記雙喜綠豆椪禮盒，顯現送禮同時做公益，仍是今年吸引企業大宗採購重點。

Yahoo超級商城今年中秋推出近200款特色月餅，綜觀平台中秋禮盒熱銷排行榜，前三名也皆由公益禮盒包下，最受歡迎為禮坊Rivon與兒福聯盟合作推出緣夢公益三層禮盒。 Yahoo超級商城在8月31日前，中秋預購全面85折起。