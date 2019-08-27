香港奇華餅家在台設廠 看好台灣烘焙業實力

2019-08-27 09:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



月餅的種類很多，其中以廣式月餅最具代表性，而其特點是皮薄、餡多，且「回油」是廣式月餅的最大特色，所以廣式月餅非常考驗師傅的手藝。 圖／奇華餅家提供 分享 facebook

月餅的種類很多，其中以廣式月餅最具代表性，而其特點是皮薄、餡多，且「回油」是廣式月餅的最大特色，所以廣式月餅非常考驗師傅的手藝。但，香港知名的老牌月餅-奇華餅家，多年前便已在台灣設廠，看好的正是台灣烘焙業的實力。

奇華指出，所謂「回油」指的是廣式月餅放置二、三天後月餅會變得柔軟油潤，與餡料融合，產生皮餡一體、綿密紮實的口感。

奇華副總管健元指出，奇華月餅所有製成的工序至今仍有高達六成五是堅持手工製作，而台灣則是除了香港以外，唯一設有工廠的海外市場，目前也並未有在中國設廠的計畫，看好的正是台灣烘焙產業的人才與實力。

管健元表示，台灣的烘焙業技職教育相當紮實，目前在香港奇華總部的幾位50歲左右的中生代師傅也都是台灣人，而除了「軟實力」，台灣的工具機設備更優於中國和香港，這是台灣在烘焙業中的「硬實力」。

奇華表示，目前中秋月餅銷量已超過六成，針對企業端客戶已經封單，目前主要針對零售市場進行販售。

奇華除了廣為人知的廣式月餅，奇華餅家近年來也迎合年輕人的口味，開發出奶皇月餅和小月餅。