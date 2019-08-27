親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

塞牙縫都不夠！他花3萬坐商務艙 只吃5片水果和小點心

遷都理由百百種…這國最神奇 首都設在別國

香港奇華餅家在台設廠 看好台灣烘焙業實力

2019-08-27 09:18經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

月餅的種類很多，其中以廣式月餅最具代表性，而其特點是皮薄、餡多，且「回油」是廣式...
月餅的種類很多，其中以廣式月餅最具代表性，而其特點是皮薄、餡多，且「回油」是廣式月餅的最大特色，所以廣式月餅非常考驗師傅的手藝。 圖／奇華餅家提供
分享

月餅的種類很多，其中以廣式月餅最具代表性，而其特點是皮薄、餡多，且「回油」是廣式月餅的最大特色，所以廣式月餅非常考驗師傅的手藝。但，香港知名的老牌月餅-奇華餅家，多年前便已在台灣設廠，看好的正是台灣烘焙業的實力。

奇華指出，所謂「回油」指的是廣式月餅放置二、三天後月餅會變得柔軟油潤，與餡料融合，產生皮餡一體、綿密紮實的口感。

奇華副總管健元指出，奇華月餅所有製成的工序至今仍有高達六成五是堅持手工製作，而台灣則是除了香港以外，唯一設有工廠的海外市場，目前也並未有在中國設廠的計畫，看好的正是台灣烘焙產業的人才與實力。

管健元表示，台灣的烘焙業技職教育相當紮實，目前在香港奇華總部的幾位50歲左右的中生代師傅也都是台灣人，而除了「軟實力」，台灣的工具機設備更優於中國和香港，這是台灣在烘焙業中的「硬實力」。

奇華表示，目前中秋月餅銷量已超過六成，針對企業端客戶已經封單，目前主要針對零售市場進行販售。

奇華除了廣為人知的廣式月餅，奇華餅家近年來也迎合年輕人的口味，開發出奶皇月餅和小月餅。

「奶皇月餅」嚴選特級蛋黃及優質牛乳，以黃金比例製作香濃奶皇餡料，鬆化外層，鎖住鮮甜奶香，而精巧可愛的「小月餅」，每顆熱量不到250大卡，一個人享用也剛剛好，且美味無負擔。

奇華月餅所有製成的工序，至今仍有高達六成五是堅持手工製作。 圖／奇華餅家提供
奇華月餅所有製成的工序，至今仍有高達六成五是堅持手工製作。 圖／奇華餅家提供
分享

月餅香港

相關新聞

香港動盪+美中貿易戰 大型藝術品拍賣熱點有望轉到台灣！

2019-08-27 00:32

回饋墊高建案價值...「飯店結合住宅」創造高獲利

2019-08-26 23:12

中秋商機湧現 Yahoo號召三大平台搶攻

2019-08-27 09:47

拍賣主題專場…打動藏家

2019-08-27 00:32

小七跨界 攜福特預約賞車

2019-08-27 00:31

福特、小七異業合作 拓展客層

2019-08-27 00:30

MIT自駕電動小巴 亮相

2019-08-27 00:29

寒冬突圍 昇恆昌闢客源

2019-08-26 23:42

日商攜大陸建設 高雄蓋飯店

2019-08-26 23:18

桃園工業地產交易 強強滾

2019-08-26 23:13

信義組團隊 搶桃園工業地產媒合商機

2019-08-26 23:11

經營策略／何炳霖…拚IPO 讓品牌站上新高度

2019-08-26 22:55

職場修煉室／教育重於訓練

2019-08-26 22:54

商業興觀點／5G價值鏈 台灣不能缺席

2019-08-26 22:54

管理講堂／創造需求 切入市場

2019-08-26 22:54

麗明捐血傳愛活動 28日熱血登場

2019-08-26 20:31

陸客縮減衝擊將至 昇恆昌強攻網路購物

2019-08-26 19:45

強攻免稅品市場 昇恆昌祭史上最強周年慶優惠

2019-08-26 17:59

智崴打造南半球首座飛行劇院 於澳洲最大樂園正式開幕

2019-08-26 17:54

華航形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」 獲大獎肯定

2019-08-26 16:47

大量解僱420人安排轉介 定穎：產線整併增加競爭力

2019-08-26 15:26

桃園「廠辦」凝聚力強，交易量破119億大關

2019-08-26 14:34

尖端醫 通過細胞組織GTP訪查

2019-08-26 14:29

超商再跨界 24小時預約賞車平台登場

2019-08-26 14:29

花蓮慈濟醫院攜手尖端醫 拚全台第三張細胞治療許可

2019-08-26 10:56

兩岸靚人物／林佳樺 台二代征服天津

2019-08-21 23:26

業務最前線／積極溝通 切勿失禮

2019-08-21 23:26

連鎖效應／職涯生涯契合 留住好人才

2019-08-21 23:26

名家觀點／時尚產業科技化 商機不漏接

2019-08-21 00:51

智慧經營／林水永衝業務 站上第一線

2019-08-20 23:14

失智照護／長期照護 善用喘息服務

2019-08-20 23:14

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

PCB廠定穎處分桃園龜山廠 10月解僱420名本國員工

2019-08-26 11:56

格芯提告台積電侵權 要求美國禁止進口其iPhone零件

2019-08-26 21:59

新台幣匯率貶幅尾盤砍一半 外傳原因竟是這個

2019-08-26 17:35

大量解僱420人安排轉介 定穎：產線整併增加競爭力

2019-08-26 15:26

陸面板廠傳減產 台股重挫群創友達抗跌

2019-08-26 11:52

雲林綠能專區變更 蘇治芬：台西人被張麗善打了一巴掌

2019-08-27 08:02

定穎電子公司裁員420人 震驚PCB業

2019-08-27 00:34

恐擾亂iPhone零件市場...格芯在美告台積 要求禁止輸美

2019-08-26 23:33

台積電每年800億研發成果 九成得靠「它」來保護

2019-08-26 16:15

5G商機爆發 台系鏈吃補

2019-08-27 00:30

家人戶籍亂遷 當心被追稅

2019-08-26 18:23

緯創強攻自駕車 2年內推HD地圖

2019-08-26 14:29

台電催繳電費恐關廠 華映：目標仍是恢復營運

2019-08-26 20:06

鬼月促提前交屋、申貸 7月房貸餘額暴增560 億！

2019-08-26 23:16

Gartner：明年全球5G基建營收增近9成

2019-08-26 14:26

無卡族用現金回饋網 爽賺無上限現金

2019-08-26 14:21

貿易戰升溫苦到哈日族 日圓現鈔價再見0.3字頭

2019-08-26 13:17

川普為何要買格陵蘭？謝金河發現答案和海上絲路有關

2019-08-26 13:02

美中貿易已陷「焦土戰」 張建一：台灣不可能置身事外

2019-08-26 12:10

華航形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」 獲大獎肯定

2019-08-26 16:47

郭台銘力挺 第三屆鴻海獎學金擴大至3,300萬元

2019-08-26 18:58

全球降息風起 這家銀行還有6個月3.99％美元高利定存

2019-08-26 17:12

華映面臨斷電 彩晶擁轉單效應

2019-08-26 14:29

台灣央行不急著降息 台經院點出關鍵因素

2019-08-26 12:35

美中貿易戰引發斷鏈危機 專家籲企業加速轉型

2019-08-26 14:42

股匯雙殺！新台幣匯率收盤貶值4.9分收31.451元

2019-08-26 16:12

土開公司快閃董事會 追認人事而已

2019-08-26 18:53

中國挑釁、川普發怒 貿易戰帶旺台股三大產業

2019-08-26 10:47

台灣難取代香港金融地位 台經院：可發展籌資中心

2019-08-26 16:42

陸客縮減衝擊將至 昇恆昌強攻網路購物

2019-08-26 19:45

經長：美加關稅 電子廠已有對策

2019-08-27 00:35

壽險公會改選 雙雄五五波

2019-08-26 23:49

定穎突圍 優化生產管理

2019-08-27 00:34

格芯控侵權 台積電：技術完全自主

2019-08-26 23:04

台幣貶值 匯出250億元

2019-08-26 23:55

桃園「廠辦」凝聚力強，交易量破119億大關

2019-08-26 14:34

台灣美光證實建A3廠明年第4季完工 否認規劃A5廠

2019-08-26 12:28

MIT自駕電動小巴 亮相

2019-08-27 00:29

熱炒、小吃店歡唱 比照KTV課稅

2019-08-26 18:12

2020年5G網路基礎建設營收 可望達42億美元

2019-08-26 18:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top