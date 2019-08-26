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木地板難保養、不易清理 木紋磚靠兩大優勢崛起

2019-08-26 21:03經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

木紋磚沒有蟲蛀、起翹變形、劃痕劃傷的擔憂，且耐磨、防水、防火、防汙、不含甲醛，經...
木紋磚沒有蟲蛀、起翹變形、劃痕劃傷的擔憂，且耐磨、防水、防火、防汙、不含甲醛，經久耐用性能優於木地板產品，近年相關產品逐漸崛起獲消費者青睞。業者提供
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近年居家空間設計盛行自然木紋風，許多消費者挑選木紋元素為居家環境打造自然舒服的居家風格，對此冠軍磁磚同步國際設計趨勢與創新應用推出「櫻桃木紋磚」。

冠軍表示，集團以許多高級家具使用的櫻桃木作為研發對象，將櫻桃木高貴的裝飾效果以及舒適手感，逼真還原木紋肌理效果，做出四種深淺色系經典的木材圖紋磁磚，適合與各種精品家具設計搭配，該產品更榮獲2019MIT台灣金選殊榮。

冠軍磁磚強調，過往民眾大多是採用木地板，不過因台灣海島型氣後較難保養，且不易清理維護，因此現在市場上陸續出現木紋磚商品，而冠軍磁磚所推出的木紋磚表面具有天然木材紋理圖案和紋理效果的磁磚產品，是一種新型的綠色、環保型建材。

冠軍磁磚表示，不少消費者裝修時，常遇到「木地板VS木紋磚」的選擇困難，不過經過消費者仔細比較，「木紋磚」不僅紋理逼真，且設計圖案自然樸實、線條明快豐富，以集團研發的「櫻桃木紋磚」來說，木紋磚沒有蟲蛀、起翹變形、劃痕劃傷的擔憂，且耐磨、防水、防火、防汙、不含甲醛，經久耐用性能優於木地板產品，且提供家庭使用15年的品質保固。

冠軍磁磚指出，集團推出的「櫻桃木紋磚」不只一種款式，而是由深至淺共有四種顏色可以供顧客依據家中環境來挑選，且每種顏色都有20種不同的紋理與細節變化，不至於使木紋磚過於單調死板，更能在空間的設計與應用上顯得靈活與彈性。

環保

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