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國產署：國泰營區地上權案 明年捲土重來

2019-08-26 20:42經濟日報 記者翁至威╱即時報導

財政部國產署今（26）日表示，鄰近松山機場的國泰營區基地設定地上權案，將於明年3月捲土重來。官員表示，此基地市價近150億元，雖不得作住宅使用，但由於面積廣闊、交通便利，仍極具潛力，與世貿三館基地並列為明年最受期待的地上權標的。

國產署積極活化國有不動產，陸續釋出標竿性設定地上權案，包括今年下半年將公告招標的捷運松江南京站二、三號出入口基地，以及明年上半年預計釋出的世貿三館基地、國泰營區基地，都是備受業界期待的地上權案。

國產署官員表示，松江南京基地預定今年10月公告招標，公告現值約27億，目前已舉行座談會，吸引超過50家廠商到場，包括國泰人壽、新光人壽、南山人壽、台灣人壽與富邦人壽都列席，將傾向朝商辦、商旅來開發。

至於年底將收回的世貿三館基地，是台北市精華地段最後僅存的最大素地，官員預估市價將高達5、600億元，明年上半年也有機會釋出。

官員也指出，國泰營區基地也將列在明年首批設定地上權案。該基地緊鄰松山機場及民生社區，面積達2,982坪，市值近150億元，過去曾因為地上權市場冷等因素流標，如今捲土重來，官員樂觀預期，此基地土地街廓完整、交通便利，應仍會有不少業者感興趣。

此外國產署今也公告今年第二批地上權案，共推出14宗國有土地，預計10月28日開標。

官員指出，14宗土地分別位於台北市、台中市、台南市、高雄市、嘉義市、屏東縣等縣市，合計面積4.66公頃，權利金底價25.35億元，地上權存續期間都為70年。

其中，中南部有不少標的有機會標脫，像是台中市梧棲區靠近三井Outlet的鎮南段224地號基地，已有不少投資人有意搶標；高雄市鳳山區福誠段20地號基地，地段區位良好，也有機會標脫。

地上權國產署國泰人壽

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