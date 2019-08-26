麗明捐血傳愛活動 28日熱血登場

2019-08-26 20:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



由麗明營造號召發起的「2019捐血傳愛」活動，將於8月28日上午9時至下午4時，在台中市政府新市政中心府後廣場熱情舉辦；今年邁入第18年的捐血傳愛活動，累計已募得9,045袋熱血。

麗明營造董事長吳春山説，今年活動有6部捐血車參與，預計目標挑戰1,200袋熱血。而為慶祝今年捐血將破萬袋，吳春山宣布，將提供1台捷安特高級自行車，作為捐血破萬袋的最高獎項，凡是參與捐血的民眾都可參加抽獎。

「每年暑假期間是用血高峰期，加上適逢農曆七月有些民俗禁忌，血庫因此經常缺血」18年前，吳春山在一次聚會中得知此訊息，回到公司立即籌劃舉辦捐血活動。

除了辦公室員工，吳春山更動員駐外縣市工地員工，再加上公司樓上樓下的好鄰居，熱熱鬧鬧的辦起麗明第一次的捐血活動，那一年共募得125袋熱血。

從此，「捐血」這項公益活動便納入麗明營造的年度要事，歷經18年的堅持與努力，規模越來越盛大，捐血袋數也逐年倍增，今年捐血中心將支援6部捐血車，期待血液庫存量能在大家的善心下充足飽滿。

麗明每年固定於暑期舉辦的捐血日，有時艷陽高掛，有時卻又突來傾盆驟雨，但熱心民眾仍是滿心歡喜的前來支持，吳春山為表達感激之意，特別在現場提供500份現做沙威瑪、豐穀建設也備有現煮咖啡和甜點，一起為捐血民眾補充能量。

今年捐血成功者還能參加摸彩，有機會抽中1,000元家樂福禮券(共30名)，還可帶回活動主協辦單位提供的可愛公仔、小豬精裝記事本、便利商店咖啡券、日光溫泉抵費券、餐飲抵用券、運動飲料等。

這次參與協辦單位，還包括麗明建設、全宏營造、春耕不動產、豐穀建設、宏全國際、佳和食品(金蜜蜂)、台中市南屯扶輪社、台中市國際蘭馨交流協會、逢甲EMBA校友會、台中日光溫泉會館、阿秋餐飲、好運來餐飲、台中市生命線協會。

以及京城銀行文心分行、大里分行、台灣行動菩薩助學協會、台灣老樹救援協會、台中市建築開發公會、台中市企業經理協進會、敬業樂群大樓管委會、土銀中港分行、彰銀中港分行、聯邦銀行民權分行、農業金庫台中分行、板信銀行台中分行等。