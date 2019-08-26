陸客縮減衝擊將至 昇恆昌強攻網路購物

2019-08-26 19:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



中國大陸停發陸客自由行簽證後，對台灣觀光業造成衝擊。本報資料照片 分享 facebook 來台旅客量位居第一的陸客，從8月1日起暫停自由行後，9月起團客也將開始縮減，各觀光相關業者憂心忡忡，昇恆昌免稅店總經理江建廷今（26）日表示，陸客是台灣旅客之外昇恆昌的第二大客源，開始縮減自然會受到很大影響，因此，下半年將會是寒冬，要度過寒冬，除了想辦法開拓新客源，只能顧好商業本質，避免過大的投資。

江建廷說，目前昇恆昌最大的客源還是台灣旅客，占四至五成，外籍旅客則以陸客為最大市場，消費力也較強，日本、韓國雖然旅客量也不少，但因為他們的機場有自己的免稅店，來台灣的購買量並不多，至於東南亞旅客，他們的消費力與大陸、日、韓相比，相對較弱。

他指出，昇恆昌除在台灣有免稅店，金門、澎湖也有飯店和免稅店，其中金門的陸客相當多，一旦包括小三通的陸客人數大幅縮減，金門免稅店的營業狀況影響會很大。

他表示，陸客縮減是政治因素，業者也沒有辦法，他們能做的就是開源節流，開源方面就是多元開發客源，現在網路購物已相當普遍，但出國上網購買免稅品的習慣還不普遍，所以昇恆昌去年設立免稅購物網，吸引年輕族群上網購買，今年上半年業績相較去年同期成長約45%，全年度預計可翻倍成長。

江建廷說，昇恆昌免稅購物網今年滿周年，他們祭出前所未有最高達30%的史上最高周年慶優惠，除了現金折扣、滿額贈禮、超過80個品牌加碼禮、免稅通路限定特惠組、五大銀行刷卡金回饋外，更推出「7、17、27 最狂閃購日」活動，每月7、17、27日都有快閃特選商品優惠，免稅價外最低再三折，目的就是為了鞏固老客戶、吸引新顧客。

他認為，網路商業就像是大海，網路的價格已經很優惠，所以要如何找到客源，可以和客戶溝通才是重點，昇恆昌除了要開發網路新客戶，也會鞏固原來的實體店會員。