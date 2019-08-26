親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

肯定蔡英文道歉 扁再要求對台中人收回一句話

隧道限速50他狂飆192公里 警方開出2萬4罰單

智崴打造南半球首座飛行劇院 於澳洲最大樂園正式開幕

2019-08-26 17:54經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

智崴打造南半球首座飛行劇院，上週六於澳洲最大樂園Dreamworld正式開幕。（...
智崴打造南半球首座飛行劇院，上週六於澳洲最大樂園Dreamworld正式開幕。（圖/智崴提供）
分享
體感遊樂設備廠智崴資訊（5263）繼今年3月於美國佛羅里達州的樂高樂園開幕新型飛行影院m-Ride後，上周六（8月24日）又正式插旗澳洲黃金海岸，於澳洲最大樂園Dreamworld夢幻世界正式揭幕南半球首座飛行劇院！

飛行劇院「飛越澳洲Sky Voyager」為改造園區內的IMAX劇院建成，影片由智崴集團子公司智崴全球攜手澳洲大型製片公司Cutting Edge共同拍攝。製作團隊行遍澳洲蒐羅各方美景，歷時一年多完成拍攝與後製。

「飛越澳洲Sky Voyager」影片除了讓遊客可透過飛行的方式，欣賞昆士蘭省大堡礁、維多利亞省大洋路等著名景點之外，為呼應澳洲極限運動天堂的美稱，拍攝視角更突破性地加入許多極限運動員視野，讓遊客體驗與飛鼠裝極限運動員一同翱翔於塔斯馬尼亞省搖籃山的刺激快感。

智崴集團表示，位於Dreamworld的飛行劇院「飛越澳洲Sky Voyager」，為智崴開拓南半球市場的第一站，未來將繼續與Dreamworld母公司Ardent Leisure Group在紐澳地區展開合作，共同於知名觀光景點拓展體感遊樂設備市場，讓更多來自世界各地的旅客，用前所未有的飛行體驗一覽紐澳壯闊美景。

Dreamworld執行長John Osborne表示，「飛越澳洲Sky Voyager」是智崴於全世界啟用的第33座i-Ride飛行影院。目前營運中i-Ride飛行影院皆座落於世界知名樂園和景點，包含歐洲最著名的主題樂園德國歐洲公園Europa Park、美國佛羅里達州的樂高樂園、明尼蘇達州的Mall of America以及阿布達比的華納兄弟樂園。這些飛行影院總累計每年有超過1300萬人的體驗人次，因此他相信這股飛行影院的風潮將會繼續席捲全世界！

澳洲智崴

相關新聞

強攻免稅品市場 昇恆昌祭史上最強周年慶優惠

2019-08-26 17:59

華航形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」 獲大獎肯定

2019-08-26 16:47

大量解僱420人安排轉介 定穎：產線整併增加競爭力

2019-08-26 15:26

桃園「廠辦」凝聚力強，交易量破119億大關

2019-08-26 14:34

尖端醫 通過細胞組織GTP訪查

2019-08-26 14:29

超商再跨界 24小時預約賞車平台登場

2019-08-26 14:29

花蓮慈濟醫院攜手尖端醫 拚全台第三張細胞治療許可

2019-08-26 10:56

產經線上／科技人投身環保 研發藻類保養品

2019-08-26 00:11

經濟選書／無形資產 做大經濟規模

2019-08-25 23:27

行銷線上／小泡麵打開大市場

2019-08-25 23:26

點 子農場／宗教型創業家

2019-08-25 23:26

策略行銷／吳東陽 有套OUTSIDE IN哲學

2019-08-25 23:26

春水堂幾十年來行銷預算是零 二代接班人建立品牌苦笑

2019-08-25 15:01

兩岸靚人物／林佳樺 台二代征服天津

2019-08-21 23:26

業務最前線／積極溝通 切勿失禮

2019-08-21 23:26

連鎖效應／職涯生涯契合 留住好人才

2019-08-21 23:26

名家觀點／時尚產業科技化 商機不漏接

2019-08-21 00:51

智慧經營／林水永衝業務 站上第一線

2019-08-20 23:14

失智照護／長期照護 善用喘息服務

2019-08-20 23:14

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

美光在台擴廠 加碼4,000億

2019-08-26 00:00

PCB廠定穎處分桃園龜山廠 10月解僱420名本國員工

2019-08-26 11:56

李家同：看看美國的大騙局···國內官員勿對AI有幻覺

2019-08-25 22:21

對岸大減產 面板價格看漲

2019-08-25 23:56

美中貿易戰加劇 外資急商三對策

2019-08-25 23:19

陸面板廠傳減產 台股重挫群創友達抗跌

2019-08-26 11:52

李紀珠可能出任壽險公會副理事長 壽險業者普遍肯定

2019-08-26 07:20

大量解僱420人安排轉介 定穎：產線整併增加競爭力

2019-08-26 15:26

生技股資金斷鏈危機 浮現

2019-08-25 22:32

華映將遭斷電 彩晶迎轉單

2019-08-25 23:58

半導體設備廠 商機來了

2019-08-25 23:58

貿易戰緊張 電子代工五強應變

2019-08-25 23:58

新台幣匯率貶幅尾盤砍一半 外傳原因竟是這個

2019-08-26 17:35

自然人董事制 困擾金融業

2019-08-25 23:19

金管會射五箭 壯大資本市場

2019-08-26 00:25

美中貿易已陷「焦土戰」 張建一：台灣不可能置身事外

2019-08-26 12:10

川普為何要買格陵蘭？謝金河發現答案和海上絲路有關

2019-08-26 13:02

台積電每年800億研發成果 九成得靠「它」來保護

2019-08-26 16:15

美中貿戰升溫 台科技廠加速海外布局

2019-08-26 00:31

配偶生前稅額 可自遺產扣除

2019-08-25 22:23

財經觀點／AI時代來臨 三關鍵人才搶手

2019-08-26 00:17

防洗錢評鑑 我升格「一般追蹤」

2019-08-25 23:48

捐款私大列舉扣除額 擬取消上限

2019-08-26 00:59

貿易戰升溫苦到哈日族 日圓現鈔價再見0.3字頭

2019-08-26 13:17

鴻海集團揪伴 強攻生醫AI

2019-08-25 22:32

台灣央行不急著降息 台經院點出關鍵因素

2019-08-26 12:35

保險業數位轉型 創造雙贏

2019-08-26 00:23

目標到期債基金銷售 金管會促改善四缺失

2019-08-25 23:10

無卡族用現金回饋網 爽賺無上限現金

2019-08-26 14:21

本周指標／全球景氣…兩個壞兆頭

2019-08-25 23:18

Gartner：明年全球5G基建營收增近9成

2019-08-26 14:26

七財經法案 拚下會期過關

2019-08-25 23:38

彰銀將改選 公股挑戰大

2019-08-25 23:15

華映面臨斷電 彩晶擁轉單效應

2019-08-26 14:29

陸鋼反傾銷稅 經部：0~10%

2019-08-26 00:02

名家觀點／開創AI醫療新局 三大關鍵

2019-08-26 06:12

中國挑釁、川普發怒 貿易戰帶旺台股三大產業

2019-08-26 10:47

自然人董事 3大困擾待釐清

2019-08-25 23:54

華航形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」 獲大獎肯定

2019-08-26 16:47

我防制洗錢評鑑 大有斬獲

2019-08-25 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top