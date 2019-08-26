前七月來台旅客數 陸客占比58%貢獻最大

2019-08-26 17:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部觀光局今（26）日公布1至7月來台旅客數，總計來台人次為696.6萬人，較去年同期增加79.3萬人，各國來台旅客數中，陸客貢獻度最大，較去年增長了46萬餘人，占今年前七個月旅客成長數的58.1%。

觀光局統計指出，今年前七個月，陸客來台人數多達199.9萬，較去年同期的153.8萬，大增近30%，持續位居來台旅客中的首位，而陸客來台旅客占總來台旅客的28.7%，超過四分之一。

位居來台旅客中第二名的日本，今年1至7月則增加了9.1萬人次，位居第三和第四的港澳與韓國旅客，分別增加13.25萬和5.8萬人次。總計大陸、日本、港澳和韓國等四個東亞地區的旅客，就為我前七個月增加的旅客數，貢獻了74.2萬人次。

至於蔡政府極力搶攻的東南亞市場，新加坡和馬來西亞兩個行銷推廣多年已達成熟的市場，前七個月來台旅客數共較去年同期增加2.2萬餘人次，其他十餘個東南亞地區旅客，共僅增加3.5萬餘人，與前兩年相比，成長力道驟降，尤其是越南市場，較去年同期大幅衰退近三成，拉低了整個東南亞國家來台的旅客數。

若僅以今年7月來看，來台旅客數為98.8萬人次，較去年同期增加13.5萬，而陸客同樣扮演重要的貢獻角色，7月來台旅客數，較去年同期增長了9.7萬人次，占總成長人數的71.6%，成長幅度驚人，若加上日本、港澳和韓國旅客，這四大客源市場的成長數，共占總成長數的96.1%，新南向國家今年7月份來台人數僅近較去年同期增加175人而已。