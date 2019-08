華航形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」 獲大獎肯定

2019-08-26 16:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



中華航空2019年全新品牌形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」,繼榮登美國權威行銷媒體《廣告周刊》 (Adweek) 每日最吸睛廣告 (AD OF THE DAY)後,再獲亞洲最大廣告盛會韓國釜山廣告節(AD Stars)三大獎項殊榮。 圖/華航提供 分享 facebook 中華航空2019年全新品牌形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」,自6月14日起於網路 YouTube 頻道及 Facebook 粉絲專頁首播後,隨即引發網路高度共鳴、並進熱搜排行榜,截至目前已逾900萬觀看人次,及獲國際知名媒體青睞;繼榮登美國權威行銷媒體《廣告周刊》 (Adweek) 每日最吸睛廣告 (AD OF THE DAY)後,再獲亞洲最大廣告盛會韓國釜山廣告節(AD Stars)三大獎項殊榮,為華航形象廣告寫下歷史新頁。

近年華航形象廣告深受民眾喜愛,屢獲佳績,2017年「#帶爸媽去旅行」榮獲時報廣告獎影片類/企業形象別銅像獎、2018年「#說好的旅行呢」奪得Bestads 網站當周最佳廣告影片、時報廣告金像獎觀光旅遊類最佳影片及技術類最佳導演獎與亞太廣告節銅獎。

今年有感推出「#旅行帶給你的紀念品」,希望用紀念品來傳達每趟旅行,都很有可能為人生帶來些什麼,是學習、是體驗、還是開啟新生活?以及只有靠自己去旅行,才能探索與發現的幸福與溫暖;一舉拿下韓國釜山廣告節影片技術類/腳本項金獎、影片類/企業機構項及影片類/娛樂休閒、旅遊項銀獎三項重要獎項。

當出國不僅是踩點、看風景,而是交換一段只有出國才能擁有的生活體驗,也無形成為旅行最佳的紀念。2019年華航品牌形象廣告,顛覆傳統旅遊廣告的思維,從出國度假再返回真實生活的角度發想,以全新意識型態拍攝手法注入「生活感」,「#旅行帶給你的紀念品」上線以來話題不斷,活動期間華航臉書粉絲專頁湧入逾5萬名國內、外粉絲參與;除釜山廣告獎項外,更獲《廣告周刊》 (Adweek) 最佳廣告(AD OF THE DAY)及國際知名媒體,如美國紐約郵報(New York Post)、福斯新聞(Foxnews)與紐澳新日報(the news daily)、新聞樞紐(Newshub)等相繼報導,讚譽是一支兼具創意及真實性的廣告,成功吸引全球新世代族群目光。

同時,華航服務創新深受國際肯定亦頻傳佳績,華航機上雜誌《Dynasty》以引領台灣文創走向國際為使命,2019年再以獨特優美的視覺設計,從1,200名參賽作品中脫穎而出,第四度蟬聯美國APEX Awards年度卓越出版獎 (Awards for Publication Excellence) ,並第三度獲得版面設計獎 (Design & Layout) ;【華航60周年 全心GO】,華航機上雜誌《Dynasty》一甲子以來始終如一,陪伴您雲端時光,願持續將台灣經典帶至世界每一角落,讓世界看見台灣之美。