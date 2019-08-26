法德藥治思覺失調藥 獲大陸首仿藥證

2019-08-26 16:19 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



特殊學名藥大廠法德藥（4191）旗下重磅產品：抗思覺失調症用藥富馬酸喹硫平緩釋片（商品名：代思）獲得中國國家藥品監督管理局（NMPA）正式核准並取得五張「首仿」藥證。公司已與康聯-KY（4144）子公司上海國創醫藥簽署了5年獨家產品總經銷合約，目標在上市銷售三年內搶下超過20％的市場佔有率。

受惠中國藥改推行藥品一致性評價、中美雙報、優先審評等新制，法德藥透過大陸子公司佛山德芮可製藥在2017年10月向NMPA送件喹硫平緩釋片學名藥上市申請，當年12月以「中美雙報共線產品」獲得優先審評資格，在不到兩年的時間，順利完成高難度的三合一綜合審評，包括申報材料技術審評、生產現場動態檢查、及抽樣樣品的檢驗，並獲得NMPA審批通過，於今年8月25日正式收到註冊批件（藥證），同時站上該品項在中國市場的「首仿」寶座，這意味著法德藥真正踏入中國藥改帶來的龐大市場，搶占發展商機。

除了首仿藥的絕對優勢，富馬酸喹硫平緩釋片也已納入醫保給付，且尚未列入4+7帶量採購的集採名單中，康聯子公司上海國創醫藥早已爭取簽署此藥品5年獨家總經銷營銷合約，雙方約定供貨價格範圍，佛山德芮可製藥保有首仿藥的出廠價格優勢水準。上海國創具有專業的行銷隊伍，目前已覆蓋全中國200多個城市，100多家地區經銷商，3,500多家醫院，以上海國創在精神科藥品領域的銷售經驗，樂觀看待此品項的銷售目標，追求每年約50%的成長，期望上市銷售第三年後能順利取下超過20％的市場份額。