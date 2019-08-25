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春水堂vs.中悦 茶文化與建築藝術的結合

2019-08-25 15:01經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

「茶若沒有文化，就只是一片葉子，就像沒有靈魂的建築物，終究只是一堆鋼筋水泥。」台灣手搖茶代表、將明星商品珍珠奶茶推上國際的春水堂執行董事劉彥伶，出席中悦建設機構所舉行的「5288董事長的億萬講堂」時，一語道出品牌的堅持。

「中悦5288董事長的億萬講堂」8月底開講，首場即邀請春水堂第二代接班人劉彥伶，以「搖動世界的渴望」為題，為滿場中悦客戶解說春水堂創立37年來的心路歷程，希望能將透過「中悦5288董事長的億萬講堂」這個平台，讓大家瞭解春水堂如何將最具「台灣精神」的珍珠奶茶，一步一腳印推向國際。

劉彥伶回憶當年赴美求學，在學校舉行各國美食展中，讓師生喝到自家所研發的珍珠奶茶時，心中的那股悸動。但當時她上網查春水堂這個關鍵字，卻找不到來自台灣的任何訊息，讓她當下決定回台後，一定要將春水堂的珍珠奶茶發揚光大。

「我在美國學的是人力資源，但回到老爸所創立的公司，卻是從行銷開始做起。而且大家一定不相信，過去幾十年來，春水堂的行銷預算是『零』。」劉彥伶回想起回台後，要幫春水堂建立品牌的心路歷程，也只能苦笑，但搶搭手搖茶旋風席捲全世界的列車，她不但將春水堂推向國際，更讓台灣一年800億元的冷飲市場規模當中，光是珍珠奶茶就搶下50億元，台灣人平均一年喝掉近億杯。

如今整個集團已發展成旗下包括：春水堂、茶湯會、秋山堂等多項品牌，劉彥伶表示，集團能有這樣的規模，關鍵在於將「台灣文化」內化到店員所製作的每杯茶飲中，也就是說，春水堂過去幾十年來針對員工所進行的茶道與花藝等訓練，已陸續反應到消費者對春水堂這個品牌的回饋，「證明我們是在做的事。」

「我不是很喜歡企業家第二代這個名詞，我要當的是第二代企業家！而且春水堂不只是創立37年的公司，而是還要再努力63年、才會晉身為百年的企業！」劉彥伶如此期許自己，因為歐美百年企業比比皆是，這才是台灣企業的目標。

中悦建設機構業務部行銷襄理林承輝表示，春水堂所追求的精神，也是中悦建設機構的目標，為了展現深耕大桃園市場的決心，繼南崁特區與中正藝文特區之後，中悦建設機構也投入相當多資源在後市看好的經國特區，新設立的「5288藝文會所」，就是中悦建設機構針對已購住戶所提供的最頂級服務，除了不定期將舉行藝術展覽外，還有鐵板燒料理與具備浮空投影、電控螢幕、光雕技術等功能的多媒體室，且只有已購客戶才能預訂使用，讓客戶能夠感受到尊榮感。

春水堂執行董事劉彥伶，應中悅「5288董事長的億萬講堂」邀請，成為首場佳賓分享「...
春水堂執行董事劉彥伶，應中悅「5288董事長的億萬講堂」邀請，成為首場佳賓分享「搖動世界的渴望」。業者／提供
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