阿里巴巴為何投資這些台灣年輕人？

2019-08-25 09:46 聯合新聞網 文章提供／遠見



旅遊咖創辦人洪明楓。圖片提供／遠見 分享 facebook 阿里巴巴創投有著獨道眼光，在台灣創立了投資基金搜尋好項目，究竟什麼樣的團隊會獲得阿里巴巴的青睞？

阿里巴巴台灣創業者基金在台北舉辦了新創生態聚落節，在8月22日歡喜開幕。號稱「全台最完整的新創圈盛會」的活動，除了「阿里系」新創公司參展，還有好食好事基金會投資的食農新創者，總計50家。展場佈置走簡約風，氣氛卻熱絡得像是狂歡派對。

為消費者量身篩選旅遊套裝，減少公差支出，以避免重蹈自己在蜜月旅行吃足苦頭覆轍的洪明楓，創立了「Tripresso旅遊咖」；

以「機器眼」辨識瑕疵品，打造工廠生產新模式，從美國矽谷回來的孫逢佑創立了「開必拓數據」；

一次解決所有管理問題，串起數位看板、音樂串流、人員雲端培訓，33歲的蔡宗沛辭職成立了「串串創意」；

幫賣家在購物網站上「以圖找產品」， 大學念了10年的黃俊傑創立了「Viscovery創意引睛」；

以上這些初創公司來自不同領域，創業基因各不相同。然而，它們身上有一個共同的特徵：阿里巴巴台灣創業者基金所投資的新創企業。

2015年11月，阿里巴巴宣佈將在台灣成立100億台幣的創業基金協助台灣青年創業。倏忽近4年，截至2019年7月，阿里巴巴在台灣投資了34家新創公司，數量之多，竟然足以舉辦一次新創生態聚落節。

被阿里巴巴投資的台灣企業覆蓋電商、人工智慧、生活旅遊、金融科技、遠距教學、醫療等領域，產業非常多元。

阿里巴巴台灣創業者基金執行董事李治平透露，截至2019年1月，100億台幣已用去近25億元，34家新創企業初估業績平均年成長近60％，整體雇員人數也在近一年來增聘了500名員工。特別的是，投資取得的收益將重投放於台灣創業者基金內，「充滿正能量。」

什麼樣的人會獲得阿里巴巴的青睞？

究竟，什麼樣的台灣年輕人會被阿里巴巴看重並投資？

首先是新創團隊的背景。

以開必拓數據為例，創辦人孫逢佐是美國卡內基大學的高材生，與太太、現任開必拓營運長的葉怡婷均在矽谷工作過，執行長孫逢佑則曾是聯發科的主管。三位創辦人在人工智慧的實戰經驗，使得所開發的視覺辨識技術具備「硬底子」，用在紡織廠裡，能自動辨識織出來的布有沒有瑕疵，兩岸皆有製造業客戶運用開必拓的技術走向智慧製造。

再如沛星互動科技，創辦團隊學經歷背景都相當亮眼。執行長游直翰和技術長蘇家永皆是哈佛大學主修人工智慧的博士。而「美味生活」華人料理影音學習平台的操盤手，則是知名料理家「矽谷美味人妻」謝凱婷。亮眼的背景經歷，使他們鶴立雞群。

「我們基金本質上仍是像創投，」投資眼光敏銳的李治平認為，新創公司創業團隊的素質與技術能力，決定了這個公司能否成功。

在阿里巴巴的投資雷達裡，第二個要偵測的是新創公司的商業模式，要夠新、夠有創意。

譬如，成立於2014年的諦諾科技，是台灣第一個針對個人消費者媒合金融服務的金融科技公司。它自比為「數據經紀人」，當用戶在「aifian」App上註冊後，除了可以協助媒合個人小額信貸，還會幫忙做「財富管理」──每上傳一張發票，可自動對發票，並免費在個人帳戶裡獲得一元新台幣。

由4位在荷蘭結識的台灣人創立的FunNow，是一個實現「即時吃喝玩樂」的預定系統。FunNow現在已與台灣的米其林餐廳接上線，只要是系統上可以點選的時段，不管多熱門的餐廳都保證可以訂到位，不必排隊等候。

龍嚴二代李俊毅創立的Knowtions Research，商業模式源於人工智慧深度學習的發源地多倫多大學，採用病歷與保單為客戶「顧身體」，並以大數據模型搭起壽險與保戶的橋樑。

總觀34家新創公司中，也有不少的「零售顛覆者」和「平台新貴」，皆與阿里巴巴業務或資源可以連結，因此雀屏中選。前者的代表公司有愛實境、樂利數位科技、媽咪拜、任開數位等。

「平台新貴」則網羅了亞洲第一訂房平台「亞洲遊科技」、台灣最大的糖尿病管理平台Health2Sync，還有八年級的劉威廷、曾建霖創辦的皮爾愛迪亞，這是全球最大的線上一對一程式語言教育平台；以及立志成為世界最大旅遊平台體驗的KKday。

背景好、有創新、能賺錢

選擇投資標的之際，阿里巴巴台灣創業者基金還有一個「最愛」，新創公司營業額的成長性。

「換句話說，就是這筆投資會不會讓我們賺錢？有沒有機會成功？」李治平直白說。

從阿里巴巴台灣創業者基金的決定簡單而論，創業團隊的激情、商業計畫、與阿里巴巴連結、點子能否變現，就是阿里投資人願意融資給新創公司「燒錢」的四大考量。

（作者／ 邱莉燕、陳棟 攝影／陳棟 本文出自2019.08.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）