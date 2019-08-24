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國內豪華車市場大洗牌 LEXUS NX車系獨占鰲頭

2019-08-24 13:56經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

國內豪華車銷售大洗牌，今年前七個月的豪華車前五名銷售熱門車款分別為， M.BENZ C系列、 M.BENZ GLC 、 LEXUS NX、 LEXUS ES、 LEXUS RX 。其中，LEXUS旗下NX車系單月登錄1,167台，獨占高級車市場鰲頭，同時再次改寫台灣高級車市場單一車型銷售紀錄。

如果更仔細分析，前兩名統計包含水貨車，而且水貨車銷售占比很高，然而Lexus沒有水貨車，還能有三款車擠進前五名熱銷車款，這是國內豪華進口車一個很新的變化。

台灣汽車豪華品牌銷售，去年LEXUS超越 BMW，搶下第二名之後， LEXUS雙品牌在熱門車款LEXUS NX銷售助威，今年前七個月的銷售都創下佳績，代理商和泰車成為國內車市今年最大贏家。

此外，LEXUS小型豪華跨界休旅UX，也是好評不斷，今年累積登錄台數已超越同級距車款，達到2,608台，再加上RX車系貢獻2,727台的銷售量，LEXUS 休旅三巨頭將持續橫掃台灣高級車市場，除了休旅車有亮眼表現，在豪華房車部分，ES銷售成績也十分亮眼。展望下半年，LEXUS將持續進行配備升級與改款，在競爭激烈的台灣高級車市場搶攻市占。

也因為國內消費者愈來愈有能力購買進口豪華車，國際知名品牌車廠也開始為下半年車市悄悄布局；其中，台灣奧迪於22日一口氣發表A6、A7與A8三款豪華房車，搭載多項最新尖端科技，吸引買家目光；保時捷則會發表Cayenne Coupe，至於Volvo熱銷的第2代V60也會在下半年開始搶市場。

Lexus沒有水貨車，還能有三款車擠進前五名熱銷車款，這是國內豪華進口車一個很新...
Lexus沒有水貨車，還能有三款車擠進前五名熱銷車款，這是國內豪華進口車一個很新的變化。圖／業者提供
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車市和泰車休旅車

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