財經觀點／陸在全球搶買 牽動台灣豬價

2019-08-23 23:53 聯合報 台畜董事長張華欣



台畜董事長張華欣。 圖／台畜提供 分享 facebook

台灣民眾最早對非洲豬瘟「有感」，是因全面禁止旅客攜帶來自中國大陸的豬肉加工品，而根據世界動物衛生組織（ＯＩＥ）疫情通報系統資料顯示，除了對岸外，北韓、越南、寮國、柬埔寨、緬甸等亞洲國家，都曾在二○○五年後通報疫情，近來又傳出菲律賓疑似爆發首例疫情，我們已經被非洲豬瘟國家包圍了。

根據中國大陸國家統計局「官方資料」顯示，二○一九年上半年，豬肉產量年減百分之五點五，再從對岸在全球市場瘋搶豬肉的現象觀察，看得出來中國大陸正在面臨近幾年，對進口豬肉最大需求的風口上。

目前看來非洲豬瘟要進入台灣不太容易，但站在產業的角度，其對台灣肉品加工市場影響最大，有可能讓台灣業者「有錢也買不到」，中國大陸在全球搶豬肉，連動國際豬價上漲，光是歐洲地區的豬價就上漲了百分之四十，就連美國出口到中國大陸的豬肉要加上百分之六十的關稅，還是形成搶購潮，代表對岸的豬肉市場缺口真的很嚇人。

以台畜為例，豬肉加工產品的肉源有來自本地與進口兩大類，過去台灣豬價相對歐洲、美國等地區來得貴，但現在全球豬價飆漲，導致進口成本提高，不過在消費端，顧客對於豬肉加工產品的價格有「天花板」，超過一定的數字可能就會降低購買慾，通路商也不敢輕易漲價。

而進口、本土豬價趨近後，就算使用本土豬肉也會面臨另一個難題，那就是台灣豬肉產量完全可以供內需，沒有過剩和不足問題，因此產量可能不足以供應加工品，甚至可能進一步導致國內豬價上揚。

台灣豬肉市場面臨一波高價階段，且因沒有疫苗、致死率百分之百的非洲豬瘟肆虐，到底何時會回歸平穩都還是未知數。