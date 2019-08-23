強化智慧製造能量 國研院與日本軟體平台結盟

2019-08-23 19:59 中央社 台北23日電



為提升國內智慧機械的研發能量，國研院儀科中心與日本開放式平台Edgecross聯盟今天簽署合作備忘錄。國研院表示，盼透過跨國合作，將台灣的智慧機械推向國際。

由於工業4.0議題發燒，關鍵技術「智慧製造」也成為話題國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心以光學元件產線做為平台，建置測試場域，提供學研團隊技術展示與驗證的空間，並結合跨校團隊以及國研院高速網路與計算中心資源，協助學研團隊將開發技術成果導入產業前期驗證，扮演串聯學界與產業界的第三方驗證平台角色。

為了使國內學研能量提升，並擴充雲端計算能力，進而藉此國際合作，讓台灣的智慧機械走向國際，國研院今天與日本Edgecross聯盟（ECC），透過合作讓原本各自建置的小型設施與資源，得以發揮共用資源的經濟規模優勢，擴大處理問題的尺度與難度。

國研院儀科中心主任楊燿州表示，本次與ECC的跨國合作交流，藉由資料互通與共享，加速智慧製造的技術研發，並藉由學研界的研發能量，補足國內產業界的技術缺口，不只協助國內產業升級，更將台灣智慧製造技術推向世界，與國際接軌。

楊燿州進一步說明，未來ECC也將透過儀科中心機聯網平台，協助儀科中心及學界團隊導入Edgecross的軟體平台，更快速收集所有數據、分析與使用生產現場的資料。