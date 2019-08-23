親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

不斷更新／白鹿颱風來襲 屏東率先宣布明停班課

長榮中學減薪爭議 內政部次長陳宗彥辭董事長

強化智慧製造能量 國研院與日本軟體平台結盟

2019-08-23 19:59中央社 台北23日電

為提升國內智慧機械的研發能量，國研院儀科中心與日本開放式平台Edgecross聯盟今天簽署合作備忘錄。國研院表示，盼透過跨國合作，將台灣的智慧機械推向國際。

由於工業4.0議題發燒，關鍵技術「智慧製造」也成為話題國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心以光學元件產線做為平台，建置測試場域，提供學研團隊技術展示與驗證的空間，並結合跨校團隊以及國研院高速網路與計算中心資源，協助學研團隊將開發技術成果導入產業前期驗證，扮演串聯學界與產業界的第三方驗證平台角色。

為了使國內學研能量提升，並擴充雲端計算能力，進而藉此國際合作，讓台灣的智慧機械走向國際，國研院今天與日本Edgecross聯盟（ECC），透過合作讓原本各自建置的小型設施與資源，得以發揮共用資源的經濟規模優勢，擴大處理問題的尺度與難度。

國研院儀科中心主任楊燿州表示，本次與ECC的跨國合作交流，藉由資料互通與共享，加速智慧製造的技術研發，並藉由學研界的研發能量，補足國內產業界的技術缺口，不只協助國內產業升級，更將台灣智慧製造技術推向世界，與國際接軌。

楊燿州進一步說明，未來ECC也將透過儀科中心機聯網平台，協助儀科中心及學界團隊導入Edgecross的軟體平台，更快速收集所有數據、分析與使用生產現場的資料。

智慧機械軟體

相關新聞

燦星旅遊傳裁員危機 坦言近年營運與獲利確實不佳

2019-08-23 14:18

10月解雇224人 金鑛咖啡：企業要轉型

2019-08-23 13:43

保時捷發表Cayenne coupe 強調更運動化

2019-08-23 11:55

郵輪拼差異化 雄獅把台灣夜市帶上豪華郵輪

2019-08-23 11:55

老醬油廠搞綠電 萬家香讓Apple看上的三個秘密

2019-08-23 09:56

高雄遊艇王衝全球第5 為了留在台灣他砸錢並分拆公司

2019-08-23 09:37

被嫌貴怎麼辦？彰化小廠「找老大談」翻身Nike、Zara防黴顧問

2019-08-23 09:35

不堪虧損 金鑛咖啡通報大量解僱224名員工

2019-08-23 09:23

品牌大觀／超商咖啡的品牌營造

2019-08-23 04:43

會計師看時事／導入RPA 提升數位生產力

2019-08-23 04:40

智慧經營／投資管理 像打心理戰

2019-08-23 04:39

策略行銷／企業經營的雙飛輪

2019-08-23 04:37

醫療電燒刀一哥大瓏 加碼嘉義蓋廠

2019-08-23 01:20

鄭俊卿將掌有線寬頻協會 團結產業抗盜版

2019-08-23 01:20

有線電視系統業換照難…學者促修法

2019-08-22 23:30

2019年優良觀光工廠六家獲選 各有哪些特色？

2019-08-22 15:52

寒舍味道變淡了！謝金河：可見核心靈魂人物的重要性

2019-08-22 15:45

紀維德4度拜會林智堅 邀竹市府赴荷蘭科技園區招商

2019-08-22 15:25

兩岸靚人物／林佳樺 台二代征服天津

2019-08-21 23:26

業務最前線／積極溝通 切勿失禮

2019-08-21 23:26

連鎖效應／職涯生涯契合 留住好人才

2019-08-21 23:26

名家觀點／時尚產業科技化 商機不漏接

2019-08-21 00:51

智慧經營／林水永衝業務 站上第一線

2019-08-20 23:14

失智照護／長期照護 善用喘息服務

2019-08-20 23:14

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

燦星旅遊撐不住 北市勞動局證實通報資遣18人

2019-08-22 20:12

不堪虧損！金鑛咖啡裁員224人 勞動部證實

2019-08-22 23:13

外傳裁員360人 燦星回應：烏龍一場！不是裁員、也非撤店

2019-08-22 21:17

老醬油廠搞綠電 萬家香讓Apple看上的三個秘密

2019-08-23 09:56

5G關鍵零組件 漲聲響起

2019-08-23 00:10

不堪虧損 金鑛咖啡通報大量解僱224名員工

2019-08-23 09:23

景氣降溫 失業率攀11個月高點

2019-08-22 23:34

台積電：摩爾定律依然健康有效 電晶體將能做到0.1奈米

2019-08-23 11:16

帥氣型男店長 進駐全國最大Gogoro門市

2019-08-23 15:24

7銀行才遭重罰…永豐銀又爆理專盜款數千萬

2019-08-22 23:03

10月解雇224人 金鑛咖啡：企業要轉型

2019-08-23 13:43

蘋果攻綠能 攜手老牌醬油廠

2019-08-22 23:58

郵輪拼差異化 雄獅把台灣夜市帶上豪華郵輪

2019-08-23 11:55

國泰打群架 搶台商回流商機

2019-08-23 02:15

5G商機大開 台灣CCL廠積極擴產

2019-08-23 00:01

7年逾20件…慎防「理專十誡」防線失效

2019-08-22 23:06

銀行理專挪用資金 將究責總行

2019-08-23 02:15

回台再添七業者 投資153億、估創逾千職缺

2019-08-23 01:20

華碩、台灣大、廣達 再奪AI標案

2019-08-23 00:48

三類地價稅減免 9月23日前申請

2019-08-22 23:09

防盜刷 金管會令銀行即時通知機制升級

2019-08-22 23:34

和碩、鴻海看好AI市場 拚研發

2019-08-22 23:30

老字號難擋產業寒冬 高雄華王飯店驚傳11月停業

2019-08-22 23:26

保時捷發表Cayenne coupe 強調更運動化

2019-08-23 11:55

小黃汰舊換新門檻放寬到8年車齡 交部可望加碼

2019-08-22 21:10

為台灣科技把脈 中研院長廖俊智提三支箭

2019-08-22 20:30

聯發科業務多元 營運穩健擴張

2019-08-23 00:00

阿里新創生態聚落節登場 攜手國泰金控、中華開發資本

2019-08-22 20:17

小米專賣店 將進駐新光三越

2019-08-23 01:31

北市建議 房地合一課不動產持有稅

2019-08-23 00:06

三星Note 10系列明開賣 微風南山旗艦店已現排隊人潮

2019-08-22 20:48

燦星旅遊傳裁員危機 坦言近年營運與獲利確實不佳

2019-08-23 14:18

友達推85吋8K電視面板

2019-08-22 23:37

鄭俊卿將掌有線寬頻協會 團結產業抗盜版

2019-08-23 01:20

東協展覽「中國施壓強拆台灣館招牌」 沈榮津：應予譴責

2019-08-23 15:17

學生租屋支出 家長可列扣

2019-08-22 23:09

創王高解析度玻璃基板OLED 亮相Touch Taiwan

2019-08-23 10:44

品牌大觀／超商咖啡的品牌營造

2019-08-23 04:43

中租7月賺12億 增11%

2019-08-23 02:15

醫療電燒刀一哥大瓏 加碼嘉義蓋廠

2019-08-23 01:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top