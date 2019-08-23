興農旗下楓康超市攜手農糧署 推銷國產雜糧

2019-08-23 19:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



興農(1712)旗下、中台灣最大連鎖超市品牌「楓康超市」，今(23)日與農委會農糧署合作舉辦「國產雜糧有夠讚」活動，共有30多種國產雜糧食品在楓康上架銷售，全力搶攻中秋節採購商機。

目前，楓康在全台有47家分店，這次上架的國產雜糧食品，包括虎尾鎮農會的花生醬及花生油、久代食品的豆皮、慶全的地瓜、阿甘薯叔的甘薯脆片、台農的豆漿、台中市農會的醬油、玉美研的玉米等。

楓康表示，看好這波中秋採購商機，預估虎尾鎮農會的花生醬及花生油，今年底業績可達500萬元，慶全地瓜更要挑戰1,000萬元目標；而玉美研的玉米，中秋節應可賣出500萬元好成績。

台灣每年進口雜糧約800萬公噸，加上進口價格競爭，對國內雜糧業者形成莫大的壓力；而進口的雜糧不僅消耗碳足跡，甚至因為長途運輸的需要而添加藥劑。

國產雜糧近幾年在農糧署大力推動之下，引導種植有機、產銷履歷等機制，比起進口的雜糧更是顯得新鮮與無添加，讓人覺得安全、安心。

農糧署期望透過這次在楓康超市舉辦的「國產雜糧有夠讚」促銷活動，一方面喚起消費大眾「食在地、用在地」的在地情感，一方面也對進口與國產雜糧產銷失衡問題，喚起大家的覺醒，一起用行動支持國產雜糧。

楓康與農糧署推廣國產雜糧的精神也不謀而合，楓康超市強調以照顧消費者30年後的健康為己任，用業界最高標準對食品安全衛生嚴格要求。