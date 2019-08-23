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幸花雞白湯拉麵推加盟 今年底衝70店

2019-08-23 18:34經濟日報 記者宋健生╱即時報導

標榜台中獨家日本九州鹿兒島正宗風味的「幸花」雞白湯拉麵，看準現代人小資本創業需求，今(23)日宣布在拉麵旺季的冬天來臨前祭出最殺加盟優惠，首波優惠將在台北加盟展推出，預計今年底前全台會開出70家以上分店。

幸花發跡台中，以日式屋台風格小攤車在大街小巷展店，只需簡單的攤車與少量生財器具，甚至在街邊巷口都可以營業，開店營運只要1人作業，大量降低人力與店租成本，平均月銷量約2,500碗，最高分店月銷量甚至達到4,500碗。

幸花雞白湯拉麵創辦人吳偉庭表示，幸花的食材全部由中央廚房控管，有絕對的品質與口味把關。總部更是每年研發話題新品，在主打產品中持續搶攻市場熱潮，並且營業至深夜，強打深夜街邊美食。

截至目前，幸花在全台已有14間分店，還有一間籌備中，預計近期開幕。

幸花主打來自日本鹿兒島正宗口味，以不同於市場的雞白湯作為湯底，雞白湯看似濃稠的外表下，其實口味比一般湯底更加清爽，並且是以雞骨與蔬菜熬製，在鮮甜口味之餘又富有膠原蛋白，是可以一次把湯底喝完的清爽口味。

其中，鹽味拉麵更是標榜以「百元有找」的價格，就能享受九州道地雞白湯風味，在市場造成轟動。

幸花雞白湯拉麵招牌的「雞白湯頭」，以嚴選雞骨、雞爪和在地野菜熬煮10小時，打造濃郁卻不油膩的清爽湯頭。

獨創的明星商品「松露拉麵」，以濃湯一般乳白的雞白湯配上滿滿松露，加上米其林製法的「軟嫩舒肥雞叉燒」，滿滿的鮮甜雞肉風味在松露的點綴下又更加豐富。

另外，店家人氣暢銷商品「豪華拉麵」，則是以鮮甜雞白湯搭配超豐富配料，除木耳、筍片等配菜，還有拉麵必備的豬叉燒肉，店家更奢侈的加入一整顆溏心蛋，讓豪華拉麵立刻成為店家熱銷款。

幸花雞白湯拉麵今年10月創立滿第四週年，為了讓更多人感受雞白湯的獨特風味，在週年慶當月將推出每週四開店第一小時限量30組同品項買一送一，並且買一送一當日全時段「松露拉麵」肉量免費升級。

今年首次參與台北加盟展，幸花也推出加盟優惠最低價，針對雙北地區提供加盟展期間前五位簽約加盟主，加盟金現折8.8萬元的大優惠方案，強調小額創業，「用小錢圓一個老闆夢」。

幸花發跡台中，以日式屋台風格小攤車在大街小巷展店，只需簡單的攤車與少量生財器具，...
幸花發跡台中，以日式屋台風格小攤車在大街小巷展店，只需簡單的攤車與少量生財器具，甚至在街邊巷口都可以營業。記者宋健生/攝影
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幸花雞白湯拉麵創辦人吳偉庭(左一)説，幸花的食材全部由中央廚房控管，有絕對的品質...
幸花雞白湯拉麵創辦人吳偉庭(左一)説，幸花的食材全部由中央廚房控管，有絕對的品質與口味把關。記者宋健生/攝影
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「松露拉麵」以乳白的雞白湯配上滿滿松露，加上米其林製法的軟嫩舒肥雞叉燒，滿滿的鮮...
「松露拉麵」以乳白的雞白湯配上滿滿松露，加上米其林製法的軟嫩舒肥雞叉燒，滿滿的鮮甜雞肉風味在松露點綴下又更加豐富。記者宋健生/攝影
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「豪華拉麵」以鮮甜雞白湯搭配超豐富配料，除木耳、筍片等配菜，還有拉麵必備的豬叉燒...
「豪華拉麵」以鮮甜雞白湯搭配超豐富配料，除木耳、筍片等配菜，還有拉麵必備的豬叉燒肉，店家更奢侈的加入一整顆溏心蛋。記者宋健生/攝影
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