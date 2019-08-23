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白鹿颱風直撲南台灣 蘭嶼綠島今晚停班停課

軍公教年改釋憲 大法官宣告大部分合憲

白鹿來襲 長榮／立榮航短線六班取消

2019-08-23 16:26經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

因受白鹿颱風影響，長榮/立榮航空明(24)日國際線航班異動如下：

高雄往返福岡航班BR120、BR119取消；

高雄往返澳門航班BR835、BR836取消；

高雄往返杭州航班B7268、B7267取消；

立榮航空長榮颱風

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