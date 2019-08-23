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汶萊皇家航空推限時超值度假提案 創新玩法一次遊雙國

2019-08-23 16:19經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

汶萊皇家航空自2018年開航台北直飛汶萊全新航線以來，相當重視台灣市場的推展，這次首度為台灣旅客量身打造「超值度假提案」，台北飛往峇里島、古晉與沙巴經濟艙來回超值票價4,999元起（未稅），台北飛往墨爾本及布里斯本來回超值票價6,888元起（未稅），以及台北飛往杜拜來回超值票價1萬5,000元起（未稅），以上票價皆包含餐點及托運行李30公斤，經由汶萊轉機時皆可輕鬆停留，主打一張機票價超值玩雙國的創新飛行路線。

汶萊皇家航空機隊平均機齡約兩年，被譽為全球機齡最年輕機隊之一；為提供台灣旅客更超值且便利的旅遊新路線，先後推出「一次中停不加價」、「機場通關去汶萊市區只要一小時」等多樣便利服務，每位旅客平均加價二至四千、就能一次暢遊目的地及汶萊雙國，包含在汶萊停留一到兩天，入住市中心三至五星飯店（含住宿、餐點與接送），讓旅客能盡情探索充滿伊斯蘭教異國風情的城市光景，以及原始大自然魅力的雨林奇景，一窺這個東南亞最神秘國度的絕美面貌，自開航以來已讓許多首次造訪汶萊的台灣旅客驚喜連連、大呼難忘。

汶萊皇家航空提醒旅客，官網限定的促銷優惠將自即日起至2019年8月31日期間限定，目前提供每週一、四、五、日，台北直飛汶萊的直飛航班，可於汶萊輕鬆轉機至亞洲、澳洲、歐洲與中東各國，致力於提供旅客最便利的轉機服務，然而每航班優惠機位有限、非所有航班都適用，不適用日期與航班依購買票種規定為准，更多訂票訊息請登入汶萊皇家航空官方網站 https://www.flyroyalbrunei.com/taipei/zh/或台灣官方粉絲團「汶萊皇家航空」查詢。

網站：www.flyroyalbrunei.com

Facebook 頁面：https://www.facebook.com/royalbruneiairlinestw/

汶萊皇家航空首度為台灣旅客量身打造「超值度假提案」，經由汶萊轉機時皆可輕鬆停留，...
汶萊皇家航空首度為台灣旅客量身打造「超值度假提案」，經由汶萊轉機時皆可輕鬆停留，主打一張機票價超值玩雙國的創新飛行路線。　圖／汶萊航空提供
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