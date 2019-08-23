DHL國際快遞 獲選「員工最幸福」企業

2019-08-23 16:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



全球國際快遞服務業者DHL今（23）日出席1111人力銀行「2019幸福企業大賞-服務業頒獎典禮」，並獲評選為「員工最幸福」的企業之一。人力銀行表示，這次評選由超過7,000位上班族上線投票，入選企業可自行報名或經由舉薦， DHL屬於後者。所有入選企業需先通過福利制度、企業規模、品牌形象等基本項目的篩選，方可進入投票階段。

DHL國際快遞總經理黃湧君表示：「成為『首選雇主』（Employer of Choice）是德國郵政DPDHL集團最重要的目標，因為員工就是DHL最大的資產。我們努力提供員工好的工作環境、關心他們的身心健康、並幫助員工在職涯上的發展。」

DHL每年舉辦各式各樣員工活動，包括全球志工日的公益類活動，也有羽球日、籃球日等，今年甚至在一年一度的「感謝週」系列活動中，為員工安排肩頸按摩，慰勞員工的辛苦。

「要成為員工心中的『首選雇主』，不光是薪資福利及確保員工身心健康，而是給員工機會跟訓練，讓他們能夠跟公司一起成長。」黃湧君補充。

DHL國際快遞提供全球超過10萬名員工享譽國際的CIS國際認證快遞專家訓練（Certified International Specialist） 及各式各樣的培訓課程，包成語言學習及團隊管理等不同主題。在台灣，DHL國際快遞每年提供當地1,200位同仁超過37,000個小時的訓練時數，協助同仁自我發展與實現、提升專業知識。