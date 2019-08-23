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六福集團搶攻電商佈局 月餅舖貨達4,000家

2019-08-23 13:19經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

六福集團挾五星級主廚餐點優勢，正式跨足零售、電商通路，並持續商品研發及通路佈局，不斷推出冷凍名菜、五星麵品等商品，六福集團零售電商佈局有成，去年銷售業績表現為1,100萬元，今年銷售目標上看1,500萬元，今年達成率七成五表現比預期出色。

隨著台灣觀光飯店市場日趨飽和，六福旅遊集團去年底整合旗下台北威斯汀六福皇宮和六福客棧館內餐廳經典料理，提供現代人方便的料理生活，今年上半年創下亮眼績效，考量到節日需求，今年中秋節月餅已架建便利商店、量販超市、百貨公司、網購電商四大系統，鋪貨超過4,000家實體及虛擬店舖，成功帶動月餅銷量，也因此下半年隨著中秋節月餅、五星麵品及年菜上市，預期將有效挹注集團營收。

六福集團表示，為擴大市場，除既有實體與線上通路外，再以與網紅合作團購模式搶攻市場大餅，透過不同的管道深入家庭；觀察消費型態不斷改變，網紅經濟已成趨勢，近年網紅紛紛進軍團購市場開外掛，儼然成電商新勢力，隨著團購市場日趨成熟，團購商品品牌也愈發重要。

首發合作將以零售電商三款新品，六福皇宮三大招牌必點麵品「本幫醃篤鮮高湯麵、南洋極品叻沙海鮮麵、極黑和牛牛肉麵」進軍網紅團購市場，並與全台最強影音電商平台的網紅486先生團購網合作獨賣，可將產品直送到府，民眾在家只要花六分鐘解凍加熱，就能輕鬆享有五星飯店師傅手作的美味料理。

電商團購網紅

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