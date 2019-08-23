大飲再出包！2公升蘋果西打含懸浮物緊急回收

2019-08-23 12:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



衛生局接獲大西洋飲料公司（1213）主動通報蘋果西打問題產品，今（23）日召開記者，大飲管理部課長謝政成表示，這是大飲主動通報要求回收，推估回收的數量會超過8萬瓶，目前內部已積極查明原因，消費者可以到全台的統一超商，或是到打大飲的0800專線，會有專人來負責退貨。

國內知名的飲料大廠大飲，主力產品蘋果西打再出包，謝政成指出，2,000ml蘋果西打內有懸浮物，於8月14日接獲客訴電話，立即請同仁回收進行檢查，8月18日立即更換產線，8月21日有類似情況發生，8月22日就主動通報衛生局，決定回收7月1日到8月18日所有產品，並且通報衛生局。

大飲真的一波未平一波又起，財報繳不出來後，目前還暂暫停交易中，現在又發生主力產品有問題，目前內部員工士氣都很低迷，謝政成指出，大飲會盡全力來進行回收，全省的統一超商可以退，也可以打0800專線，不良品產生原因還在查明當中；擔心消費者恐慌，只要是實品發票都可退換貨，只要沒有開封，民眾想退換或換錢都接受。

大飲才因去年財報被會計師簽「無法表示意見」已經被暫停交易，投資人的股票投資損失無處求償外，今年再度發生產品出問題，國內食品業界看到大飲繳出不財報暫停交易，現在產品又出現回收，都覺得很驚訝也不勝噓唏。

大飲聲明如下：

本公司108年7月4日生產蘋果西打2000ml商品，經工廠檢驗後確認為不良品，惟詳細原因尚待釐清中，為顧及消費者權益，將啟動擴大預防性回收退換貨機制。

蘋果西打2000ml製造日為108年3月5日至6月30日消費者可憑未開封實品向原購買通路辦理退換貨。

蘋果西打2000ml生產日為108年7月1日至8月18日商品將全數下架回收，消費者可憑發票或實品向原購買通路辦理退換貨，亦可透過0800-241-548以及02-2982-0061由專人辦理退換貨，造成不便，敬請見諒。

大西洋飲料股份有限公司

中華民國108年8月23日