雄獅總經理：台灣郵輪市場下一波爆發力要靠高雄

2019-08-23 12:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



台灣郵輪市場近年成長動能雖強勁，但似乎已來到高原期。雄獅主題旅遊部總經理游國珍表示，台灣郵輪市場往上成長空間還在，但也面臨一大難題，就是基隆港出發的胃納量已經差不多到頂點了，再來就是要看高雄港，高雄港有得天獨厚的條件，且適合往東南亞走，如果市場逐漸成熟，可以預期台灣郵輪市場還會有一波強勁成長。

游國珍表示，台灣在西太平洋地區，位置中心點比香港、新加坡都好太多了，如果香港可以成為那麼多郵輪的母港，那麼多大型郵輪停靠在香港、新加坡，台灣的港口更有發展條件。台灣從基隆港往北，一個晚上就到沖繩，高雄港出發往南，睡一覺就到香港了，高雄港不僅地理條件好，冬天的時候，東北季風強，是郵輪的淡季，但是若從高雄港往南走，到香港、越南、海南島、菲律賓，海象是平穩的，如果高雄港順利發展，則台灣郵輪市場的成長幅度又會再大躍進。

游國珍表示，2019年12月有幾個航次從高雄港出發，已經將行程往南規劃，主要會到越南下龍灣。高雄的港務大樓硬體設備絕對不是問題，如果南進市場能順利，對郵輪市場是一大興奮劑，因為從高雄出發，絕對不是只有做高雄的市場，而是台中以南的市場，將中部和南台灣人口加總是足夠媲美北區的，發展潛力十足。