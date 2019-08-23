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死者為大：那些「穿梭陰陽」的台灣律法

世羽賽／逆轉勝晉8強 戴資穎想起爸爸一句話

郵輪拼差異化 雄獅把台灣夜市帶上豪華郵輪

2019-08-23 11:55經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

台灣近年搭郵輪觀光旅遊的人口愈來愈多，搭乘國際郵輪的選擇也愈來愈多，如何給旅客不一樣的體驗，成為各郵輪公司與旅行社的考驗。雄獅主題旅遊部總經理游國珍表示，重點還是在｢品牌經營｣與｢價值創新｣，不論是行程設計與船上活動都要讓消費者有獨一無二的體驗，透過差異化打造競爭力。

以明年和世界夢號的賞櫻限定航次為例，游國珍表示，為了帶給旅客不一樣的體驗，在郵輪上規劃具有濃厚台灣味的「海上星光夜市」，不僅將夜市中最熱門的蚵仔麵線、鹹酥雞、酥炸花枝燒、刨冰等特色美食通通搬上郵輪，還有套圈圈、彈珠台等充滿兒時回憶的小遊戲，旅客可以感受道地台灣味，開心迺夜市。

另外，也針對台灣消費者的喜好設計出一連串限定的活動，如Zouk海灘派對俱樂部將舉辦亞洲首創的海上泡泡派對，將夜店主題的狂歡活動移師海上。在最後一個海上航行日並將施放少見的海上煙火秀。

游國珍表示，台灣消費者對郵輪喜新好大，世界夢號剛好滿足這兩個特點，所以讓雄獅有信心推出明年的賞櫻包船限定行程。除了是新船、大船，世界夢號有高達7成的露台房與超過百間的連通房，在餐點方面，除中、日、韓、西式餐點，還有東南亞餐廳「藍湖」24小時無限供應，除了郵輪必備的牛排、海鮮等高檔餐食，船上並提供許多親民的「銅板美食」，是此船的一大特色。亞洲道地的叻沙麵、小籠包、麻辣燙、肉骨茶、海南雞飯、椰漿吐司等特色小吃都能在船上享用，除此之外藍湖餐廳在消夜時段推出超值點心，只要5元港幣就能吃到魚蛋米粉、糯米雞、抄手、雞翅等香港道地美食。

台灣滷肉飯代表品牌鬍鬚張也登船飄香。（攝影/嚴雅芳）
台灣滷肉飯代表品牌鬍鬚張也登船飄香。（攝影/嚴雅芳）
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雄獅在世界夢號上規劃具有濃厚台灣味的「海上星光夜市」。（攝影/嚴雅芳）
雄獅在世界夢號上規劃具有濃厚台灣味的「海上星光夜市」。（攝影/嚴雅芳）
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船上的夜市銅板美食吸引不少旅客嚐鮮。（攝影/嚴雅芳）
船上的夜市銅板美食吸引不少旅客嚐鮮。（攝影/嚴雅芳）
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雄獅把夜市常見的套圈圈、彈珠台等兒時小遊戲也搬上船。（攝影/嚴雅芳）
雄獅把夜市常見的套圈圈、彈珠台等兒時小遊戲也搬上船。（攝影/嚴雅芳）
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郵輪夜市雄獅

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