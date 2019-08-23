郵輪拼差異化 雄獅把台灣夜市帶上豪華郵輪

2019-08-23 11:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



台灣近年搭郵輪觀光旅遊的人口愈來愈多，搭乘國際郵輪的選擇也愈來愈多，如何給旅客不一樣的體驗，成為各郵輪公司與旅行社的考驗。雄獅主題旅遊部總經理游國珍表示，重點還是在｢品牌經營｣與｢價值創新｣，不論是行程設計與船上活動都要讓消費者有獨一無二的體驗，透過差異化打造競爭力。

以明年和世界夢號的賞櫻限定航次為例，游國珍表示，為了帶給旅客不一樣的體驗，在郵輪上規劃具有濃厚台灣味的「海上星光夜市」，不僅將夜市中最熱門的蚵仔麵線、鹹酥雞、酥炸花枝燒、刨冰等特色美食通通搬上郵輪，還有套圈圈、彈珠台等充滿兒時回憶的小遊戲，旅客可以感受道地台灣味，開心迺夜市。

另外，也針對台灣消費者的喜好設計出一連串限定的活動，如Zouk海灘派對俱樂部將舉辦亞洲首創的海上泡泡派對，將夜店主題的狂歡活動移師海上。在最後一個海上航行日並將施放少見的海上煙火秀。