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保時捷發表Cayenne coupe 強調更運動化

2019-08-23 11:55經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

新車上市，保時捷寄與厚望。 記者邱馨儀／攝影
新車上市，保時捷寄與厚望。 記者邱馨儀／攝影
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保時捷發表今（23）日Cayenne coupe，強調更運動化，更跑格設計的休旅車，跑車品牌的造型能休旅的代表作品，也為休旅車在開發新的路線。

台灣保時捷發表的重量級新車和Cayenne有不同的視覺感受，更低扁的擋風玻璃，更傾斜的車頂線條，運動氣息更加強烈。近期來多家豪華車品牌新車上市，保時捷是其中一家最具代表性的豪華運動性能休旅車。

休旅車保時捷

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