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會計師看時事／導入RPA 提升數位生產力

2019-08-23 04:40經濟日報 溫紹群（勤業眾信風險管理諮詢公司執行副總經理）

在數位治理與轉型的浪潮下，製造、金融、零售、醫療、農林漁牧等產業皆掀起了一股以人工智慧與自動化方案為導向的議題。或許由人工智慧協助對企業營運進行決策建議的路途還很遙遠，如此的未來情景也難以想像，但「它」已為當今無可避免的生產力轉型趨勢。面對漫長的旅程，亦促使企業主們思考，該如何一步一腳印的踏上這條道路；而非駐足不前或遭洪流淘汰。

轉型契機起源於一件敲門磚，約於五年前的已於歐美、日本的中大型企業開始導入。其為機器人流程自動化（Robotic Process Automation，RPA），其成熟的模組化撰寫架構，能以使用者角度，以自動化的方式處理高重複性或執行性的電腦作業工作。根據國際市調公司的統計，預計五年內，全球將會有75%的企業完成RPA的導入應用。

大約於兩年前開始，台灣的各領域的標竿性企業，也選擇了RPA做為數位生產力轉型的第一步，至少都已完成了一至三個營運情境的RPA導入，甚至有完成50餘個流程自動化的指標企業。

「台灣蒙地拿股份有限公司」為國際頂尖跑車品牌法拉利、瑪莎拉蒂的台灣獨家代理，「蒙地拿」在與「勤業眾信」的合作下，結合RPA國際一線大廠「Automation Anywhere」的產品技術，完成了「超跑與自動化的邂逅」，利用流程機器人大幅提升工作效率，在下班後、放假日都有機器人輪班。「蒙地拿」成功的在各個作業情境下，減少了66%至81%的工作時間。並促使員工能更有效率的應用時間資源，將原本重複性高又過於繁瑣的相關作業，交給RPA即時處理。重要且不緊急的工作項目，則由RPA於半夜或中午休息的時間，批次處理完畢。彷彿蒙地拿的辦公室裡，出現了一位小精靈，無形協助員工將事情瞬間完成。

RPA機器人流程自動化，是以強化員工使用體驗為導向所設計的軟體工具，目的是降低資訊專業高門檻的技術需求，讓企業員工可以普遍體驗到Cyber Everywhere所帶來的方便，真實地達到工作與生活平衡。企業員工體認到，能夠透過RPA自行解決工作中遇到的問題。蒙地拿公司在導入了RPA之後，所有員工都開始思考「我手邊的工作有沒有辦法獲得改善」，從根本的軟實力提升，成功建立起員工Value Added附加價值自我提升的DNA。

RPA機器人流程自動化將可以視為智慧企業的方案前哨技術，帶領臺灣企業一同跨向數位治理與生產力轉型的未來，進而成為國際接軌與影響力拓展的重要指標。

（作者是勤業眾信風險管理諮詢公司執行副總經理）

機器人人工智慧

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