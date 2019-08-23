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智慧經營／投資管理 像打心理戰

2019-08-23 04:39經濟日報 王奐敏

兆豐國際投信投資長江宜津表示，基金管理業最大的挑戰就是要面對壓力，這是心理戰，也是一場持久戰。在調適壓力方面，女性的調適能力可能更好。尤其是擔任基金經理人時，難免有高潮有低潮，尤其是選股表現如果是落後同業時，一直鑽牛角尖反而是無解的。

談選股 不鑽牛角尖

這時候，江宜津反而會去看一些投資大師的書籍，藉由閱讀大師的投資策略，找尋符合自己投資信念與布局方式。向投資大師學習的過程中，找到自己認同哪一種，一邊調整自己的步調，等到步調調順的時候，通常也就是投資恢復正向循環。因為壓力大的時候，怎麼選怎麼錯，永遠抓不到強勢股，卻一直選到弱勢股。

經理人自然有一套自己的投資邏輯，江宜津說，有的人喜歡價值股，她更喜歡成長股，只要趨勢是對的，就可考慮長線趨勢向上的股票。

例如，目前最熱門的5G概念，但是5G族群之中也是有漲有跌，加上基金績效評比的壓力，不大可能讓經理人長期抱著不動，因此長期下來一定擁有超強的信念，找到對的操作模式。

身為投資長，當然不能干涉太多，要讓經理人能有各自發揮的空間，遇到經理人有不順的時候，也要適時的鼓勵。

看趨勢 掌握成長性

當然，有時也是要重新檢視投資團隊的方向，每周檢討時與研究團隊討論，找出對的方向，例如就盤面強勢股而言，有把握住的強勢股是否該適時獲利了結？錯過的強勢股是否應該繼續追…。

以兆豐國際投信而言，國內的基金研究是從下而上，不過在操盤國外相關基金時，就會由上而下，比較從總經面的角度，加上透過與當地顧問團隊的合作，更能掌握市場行情。像是中國基金方面，兆豐國際投信就選擇與嘉實基金管理公司合作，嘉實基金紮實的研究，也讓兆豐國際中國A股基金不論在績效、規模都有相當傑出的表現。有鑑於合作愉快，看準中國內需市場強大的消費成長力道，今年又再接再厲推出兆豐國際中國內需A股基金。

回職場 用運動紓壓

江宜津原本已經退休七、八年了，問到為何會「重出江湖」，她笑說原本已經過慣閒雲野鶴到處遊山玩水的日子，是受到兆豐國際投信總經理的召喚，加上即將面臨孩子大學畢業的「空巢期」，讓她決心重回職場，因為朋友「需要幫忙」。

江宜津退休之前是在台灣工銀投信（後來併入台新投信）擔任海外投資處副總經理，她笑說同期的朋友都退休了，只有她還跑出來工作，而當初會萌生退休的想法，是因為當時在面臨巨大壓力下，身體健康也出了狀況，一直以來的貧血更導致她到了下午身體都會發抖。

如今看到本尊，氣色佳、皮膚好且身材窈窕，完全看不出年齡，江宜津分享祕訣其實就是多多運動。

她接觸瑜珈、有氧、飛輪、重訓，甚至是彈跳床，而且之前是天天去報到。久而久之養成運動習慣，貧血的症狀也隨之改善，也就更喜歡嘗試各項新的運動項目，可以說是運動「上癮」了。

即便目前回到職場，江宜津仍然持之以恆維持一周至少去三次健身房的好習慣。

兆豐

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