親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

策略行銷／企業經營的雙飛輪

2019-08-23 04:37經濟日報 陳顯立（前富盈數據創辦人）

近幾年市場常言，有一個好的商業模式，這門生意幾乎是成功了一半的保證。真的嗎？在我作為天使投資人多年的經驗裡，此句應該要修正為「有好的商業模式，加上有明確可執行的獲利模式，才是有相對可能預見的成功。」

畢竟，唯有賺錢的生意才是好生意。商業模式跟獲利模式是兩個維度，不論是創業、做生意，都要釐清兩者的區別。不過一般情況下，一般人並不容易明白這兩者其實不相等。

最近進駐台灣的全球知名獨角獸 WeWork ，儘管以「燒錢式擴張」推廣共享辦公室的商業模式聞名，投資人卻開始問：「何時才能真正賺錢？」依我看，目前還看不出來明確的獲利模式。

再看看這幾年中國風風火火竄出，又黯然失色退場的共享單車的新創企業，他們的確提出了很不錯的商業模式，滿足消費者需求、解決市場痛點迅速擴大市場占有率，可惜無法自行盈利讓企業持續生存…靠募資來處理營運費用，是無法持久經營的，錢燒完就沒了！

因此，企業應該有兩個飛輪效應帶動成長與營運：用商業模式打入並擴大市場，以獲利模式持續擁有市場。

賺錢盈利是公司的本質，有盈餘才能支持企業往前走的可能。常見的中國式補貼行銷擴大市場，這類的手法是商業模式，但沒有找到合適的獲利模式，就撐不起整個商業模式畫出的生存藍圖。

什麼是「商業模式」呢？目標是：企業進入市場的「市占率」跟「速度感」，天下武功唯快不破。什麼是「獲利模式」呢？目標是：滿足企業生存（市占率/覆蓋率/速度）的狀況下，提供源源不絕的資金支持整體的營運前進。

商業模式是哲學問題，獲利模式是數學問題。過去產業在做生意時，首要在意的是獲利模式，確保生存得下去；然而現在的新創，反而比較在意商業模式，希望有新的方式開拓可能性。

就我看來，「獲利模式」和「商業模式」要平衡，才不會賺到不該賺的錢卻以為自己獲利良好，或賠到不該賠的錢，因而穩健嘗試創新且能經營得宜。例如，誠品書店的商業模式，就是用書籍和文化商品塑造「文青氛圍」吸引消費者，而其「獲利模式」即來自於環境延伸的商場出租櫃位的保底抽成營收

我曾為服務過的集團設計過跨次集團的資源整合盈利模式，當時以高價位的夏普白色家電，打入在意生活品質的高消費者族群，再以永齡農場的有機生鮮蔬果，滿足這類層峰族群對健康的需求，最後加上集團內健康事業，讓消費者花錢買硬體（家電），持續不斷買軟體（蔬菜），定期或不定期達成服務接觸——健診與健康食品，完整啟動企業雙模式營運。

誠如資誠教育基金會董事長張明輝所說：「營收成長率高的公司不一定能賺錢！」企業需要雙飛輪，商業模式與獲利模式，缺一不可。

（作者是前富盈數據創辦人）

營收家電天使投資

相關新聞

品牌大觀／超商咖啡的品牌營造

2019-08-23 04:43

會計師看時事／導入RPA 提升數位生產力

2019-08-23 04:40

智慧經營／投資管理 像打心理戰

2019-08-23 04:39

醫療電燒刀一哥大瓏 加碼嘉義蓋廠

2019-08-23 01:20

鄭俊卿將掌有線寬頻協會 團結產業抗盜版

2019-08-23 01:20

有線電視系統業換照難…學者促修法

2019-08-22 23:30

2019年優良觀光工廠六家獲選 各有哪些特色？

2019-08-22 15:52

寒舍味道變淡了！謝金河：可見核心靈魂人物的重要性

2019-08-22 15:45

紀維德4度拜會林智堅 邀竹市府赴荷蘭科技園區招商

2019-08-22 15:25

雲頂攻高端郵輪 滷肉飯、芒果冰吃出「台灣味」

2019-08-22 14:31

台灣奧迪 3款新車搶市

2019-08-22 14:31

雄獅攜手「世界夢號」 明年推郵輪賞櫻

2019-08-22 14:31

合併又受阻 錢櫃、好樂迪冷暖兩樣情

2019-08-22 14:30

東購擴台受阻 東森董座廖尚文：將行政救濟

2019-08-22 14:30

今年國內車市 少見出現季季增長

2019-08-22 12:13

foodpanda進軍彰化 外送版圖擴大至全台11座城市

2019-08-22 11:35

亞洲智慧製造展 兩大亮點

2019-08-22 00:46

兩岸機械交流 產業鏈已成形

2019-08-22 00:45

卓永財示警：陸廠將超車 台廠快轉型

2019-08-22 00:45

工研院 挺台廠攻高階「智造」

2019-08-22 00:43

新創報喜 工研院攜日商秀新品

2019-08-22 00:43

唱片業憂受害 反對錢櫃併好樂迪

2019-08-22 00:15

公平會提3大理由 4度禁止錢櫃、好樂迪合併

2019-08-22 00:12

兩岸靚人物／林佳樺 台二代征服天津

2019-08-21 23:26

業務最前線／積極溝通 切勿失禮

2019-08-21 23:26

連鎖效應／職涯生涯契合 留住好人才

2019-08-21 23:26

併好樂迪受阻 錢櫃：收到決定書再說

2019-08-21 23:16

錢櫃併好樂迪受阻…唱片業關注歌曲定價權

2019-08-21 23:15

智慧移動協會成軍 業界喊組電動機車國家隊

2019-08-21 23:12

東森擴大購物頻道 NCC不准

2019-08-21 23:12

Gogoro推新款 加裝ABS

2019-08-21 23:12

名家觀點／時尚產業科技化 商機不漏接

2019-08-21 00:51

智慧經營／林水永衝業務 站上第一線

2019-08-20 23:14

失智照護／長期照護 善用喘息服務

2019-08-20 23:14

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

錢櫃、好樂迪聯姻 四度觸礁

2019-08-21 23:20

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

積蓄放在銀行也被偷！ 黃國昌：永豐銀賞顧立雄一巴掌！

2019-08-22 10:58

燦星旅遊撐不住 北市勞動局證實通報資遣18人

2019-08-22 20:12

儲備退休金？ 專家說只要做好「這件事」

2019-08-22 15:24

foodpanda進軍彰化 外送版圖擴大至全台11座城市

2019-08-22 11:35

謝金河：天下大亂 台灣形勢可以大好

2019-08-22 07:53

黃國昌爆料理專監守自盜數千萬 永豐銀：主動回報金管會保障客戶權益

2019-08-22 13:39

外傳裁員360人 燦星回應：烏龍一場！不是裁員、也非撤店

2019-08-22 21:17

不堪虧損！金鑛咖啡裁員224人 勞動部證實

2019-08-22 23:13

又有銀行理專盜客戶數千萬？ 黃國昌：再賞顧立雄一巴掌

2019-08-22 11:16

寒舍味道變淡了！謝金河：可見核心靈魂人物的重要性

2019-08-22 15:45

離岸風電國產化難度高 CIP拋調整方案

2019-08-22 06:14

理專挪用客戶數千萬 永豐銀：暫停職務配合調查

2019-08-22 13:36

蘋果在台推動太陽能計畫 攜手CRS與萬家香

2019-08-22 08:43

肉羹大盤商脫產4千萬遷7次戶籍沒用 難逃欠稅罰鍰千萬

2019-08-22 16:36

防盜刷！金管會強制銀行 刷卡5,000元就要簡訊通知

2019-08-22 17:09

旅行社開始放無薪假？丁守中：不改政策就換人

2019-08-22 11:41

理專涉A客戶數千萬 永豐銀：配合調查加強內控

2019-08-22 14:18

群創與義隆傳捷報 搶進華為新平板供應鏈

2019-08-22 09:49

關務署祭「私菸條款」 機上免稅貨物要即時電子申報

2019-08-22 10:08

罰不怕？今年理專挪用客戶資金案件 已是去年的四倍

2019-08-22 18:33

核四燃料棒分批運回美國 第4批9月上路

2019-08-22 13:10

2019年優良觀光工廠六家獲選 各有哪些特色？

2019-08-22 15:52

監守自盜案頻傳 華銀：客戶太信任理專、規範落實不完善

2019-08-22 17:51

華銀最資深副總張振芳升總座 金管會點頭

2019-08-22 19:45

進駐宏碁董事會 施宣輝：竭盡所能為宏碁未來打拚

2019-08-22 15:28

迎台商回流 國泰金請併購金童郭明鑑組隊「打群架」

2019-08-22 19:26

紀維德4度拜會林智堅 邀竹市府赴荷蘭科技園區招商

2019-08-22 15:25

為台灣科技把脈 中研院長廖俊智提三支箭

2019-08-22 20:30

小黃汰舊換新門檻放寬到8年車齡 交部可望加碼

2019-08-22 21:10

第一金人壽擬再增資5億元 完成兩次20億元現增計畫

2019-08-22 19:33

經濟部通過南寶樹脂等七台商回台 投資金額共153億元

2019-08-22 19:07

獲利險中求 電商拋分期、後支付勾住無卡族

2019-08-22 12:08

Gogoro GoShare移動共享服務 8月29日桃園上線

2019-08-22 15:54

上緯業外大進補 董座蔡朝陽：不排除發動併購

2019-08-22 16:47

今年國內車市 少見出現季季增長

2019-08-22 12:13

脫產近4000萬、遷7次戶口 肉羹大戶欠稅追到了

2019-08-22 14:31

長榮罷工影響！ 7月赴日台灣旅客人數下滑0.3％

2019-08-22 11:47

阿里新創生態聚落節登場 攜手國泰金控、中華開發資本

2019-08-22 20:17

擺娃娃機當台主 當心兩種稅

2019-08-22 14:40

全球記憶體模組排名 金士頓仍居冠 威剛降為4哥

2019-08-22 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top