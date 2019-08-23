策略行銷／企業經營的雙飛輪

2019-08-23 04:37 經濟日報 陳顯立（前富盈數據創辦人）



近幾年市場常言，有一個好的商業模式，這門生意幾乎是成功了一半的保證。真的嗎？在我作為天使投資人多年的經驗裡，此句應該要修正為「有好的商業模式，加上有明確可執行的獲利模式，才是有相對可能預見的成功。」

畢竟，唯有賺錢的生意才是好生意。商業模式跟獲利模式是兩個維度，不論是創業、做生意，都要釐清兩者的區別。不過一般情況下，一般人並不容易明白這兩者其實不相等。

最近進駐台灣的全球知名獨角獸 WeWork ，儘管以「燒錢式擴張」推廣共享辦公室的商業模式聞名，投資人卻開始問：「何時才能真正賺錢？」依我看，目前還看不出來明確的獲利模式。

再看看這幾年中國風風火火竄出，又黯然失色退場的共享單車的新創企業，他們的確提出了很不錯的商業模式，滿足消費者需求、解決市場痛點迅速擴大市場占有率，可惜無法自行盈利讓企業持續生存…靠募資來處理營運費用，是無法持久經營的，錢燒完就沒了！

因此，企業應該有兩個飛輪效應帶動成長與營運：用商業模式打入並擴大市場，以獲利模式持續擁有市場。

賺錢盈利是公司的本質，有盈餘才能支持企業往前走的可能。常見的中國式補貼行銷擴大市場，這類的手法是商業模式，但沒有找到合適的獲利模式，就撐不起整個商業模式畫出的生存藍圖。

什麼是「商業模式」呢？目標是：企業進入市場的「市占率」跟「速度感」，天下武功唯快不破。什麼是「獲利模式」呢？目標是：滿足企業生存（市占率/覆蓋率/速度）的狀況下，提供源源不絕的資金支持整體的營運前進。

商業模式是哲學問題，獲利模式是數學問題。過去產業在做生意時，首要在意的是獲利模式，確保生存得下去；然而現在的新創，反而比較在意商業模式，希望有新的方式開拓可能性。

就我看來，「獲利模式」和「商業模式」要平衡，才不會賺到不該賺的錢卻以為自己獲利良好，或賠到不該賠的錢，因而穩健嘗試創新且能經營得宜。例如，誠品書店的商業模式，就是用書籍和文化商品塑造「文青氛圍」吸引消費者，而其「獲利模式」即來自於環境延伸的商場出租櫃位的保底抽成營收。

我曾為服務過的集團設計過跨次集團的資源整合盈利模式，當時以高價位的夏普白色家電，打入在意生活品質的高消費者族群，再以永齡農場的有機生鮮蔬果，滿足這類層峰族群對健康的需求，最後加上集團內健康事業，讓消費者花錢買硬體（家電），持續不斷買軟體（蔬菜），定期或不定期達成服務接觸——健診與健康食品，完整啟動企業雙模式營運。

誠如資誠教育基金會董事長張明輝所說：「營收成長率高的公司不一定能賺錢！」企業需要雙飛輪，商業模式與獲利模式，缺一不可。

（作者是前富盈數據創辦人）