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台中大遠百韓流魅力物產展登場 吃貨路線大公開

2019-08-22 20:34經濟日報 記者宋健生╱即時報導

「2019韓流魅力物產展」今(22)日在台中大遠百登場，此次特展除了呈現韓國文化傳統風貌、多元的K-POP表演活動，更是以國民美食、街口小吃為主題，精心打造韓食吃貨路線，邀請消費者大啖國民美食。

據韓國觀光公社統計，台灣訪韓人數在2018年底突破百萬，創下歷年來新高，從影視帶動到消費吸睛，商品、文化、觀光旅遊等，每一樣都很吸引台灣民眾，也帶動兩國互動交流。

遠東百貨總經理徐雪芳表示，她問過朋友喜歡那些韓國消費產品，結果朋友很開心地從皮包拿出氣墊粉餅、滑手機大秀韓國美食，並和她分享從包裝到品質、從視覺到內涵，都是CP值飆高的選擇。

徐雪芳說，這就是為何遠東百貨持續與韓國農水產食品流通公社(aT)再度攜手合作推出「2019韓流魅力盡在遠百」的大型物產展活動，就是要把韓國最具特色的美食、商品、文化饗宴，和消費者零距離接觸。

今天開幕首日，由遠東百貨超市餐飲部協理陳佑任攜手aT香港支社次長李娜來等人共同「開鍋」揭幕，將經典韓國美食魚板料理，原汁風味呈現給中部地區消費者。

同時也邀請消費者逛展體驗韓國街頭的好吃好玩，舉凡炸雞配啤酒、蔘雞湯、韓式魚板，可以說是愛看韓劇、熱愛韓國旅遊的韓國控最熟悉的食物之一。

特賣會場上百種熟食、零嘴一應呈現，而適逢中秋節前夕，加場中秋禮盒專區，廠商誠意十足祭出早鳥特惠；另外，在韓國展會場當天單筆消費滿599元，還有機會抽台灣-首爾來回機票。

台中大遠百店長藍卓成表示，特展期間週週假日還有特別企劃觸及真心大考驗、寶寶購物通、拜託了冰箱風味食演等韓綜系列體驗活動，結合韓國實境秀節目橋段，設計趣味闖關遊戲，大小朋友能參加，還有機會獲得韓國飾品、零嘴等好物。

「2019韓流魅力物產展」由遠東百貨超市餐飲部協理陳佑任（右三）攜手aT香港支社...
「2019韓流魅力物產展」由遠東百貨超市餐飲部協理陳佑任（右三）攜手aT香港支社次長李娜來（左三）等人共同「開鍋」揭幕，將經典韓國美食魚板料理，原汁風味呈現給中部地區消費者。記者宋健生／攝影
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此次特展以國民美食、街口小吃為主題，精心打造韓食吃貨路線，邀請消費者大啖國民美食...
此次特展以國民美食、街口小吃為主題，精心打造韓食吃貨路線，邀請消費者大啖國民美食。記者宋健生／攝影
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參加開幕式的貴賓，忍不住大啖起韓式炸雞。記者宋健生／攝影
參加開幕式的貴賓，忍不住大啖起韓式炸雞。記者宋健生／攝影
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