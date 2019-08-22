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台中市單元12看俏 鉅虹「HOKl」熱銷開畫展

2019-08-22 19:55經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台中市北屯區單元12前景看俏，鉅虹建設第三案「鉅虹HOKI」潛銷迅速突破八成五，業者同步邀請熊妤開畫展，董事長劉品辰期盼建築、藝術美學同時在此生根。

台中北屯單元12、機廠捷運特區被市場視為最具潛力重劃區，包括鉅虹、惠宇、精銳、國泰、漢宇、登陽、大城等品牌建商紛紛進駐卡位。

鉅虹建設以清水模工法在此興建美學館，展示長期耕耘的意圖，目前正舉行熊妤畫展，「鉅虹HOKI」也正式公開。

「鉅虹美學館」開幕後，馬不停蹄地舉行畫展、音樂會、烹飪講座等不同類型活動，此次受邀參展的熊妤從時尚圈轉戰藝術界，她説，藝術這條路非常辛苦，為了充實自己，曾經八小時不停的觀賞藝術品，一刻也不敢放鬆。

松竹路美學地標「鉅虹美學館」的場地讓她相當驚訝，不但寬闊還有庭園山水，這次她精心挑出60幅油畫作品在此展出。

熊妤仔細控制時間、慢染色料，運用軟毛筆刷進行暈染，以特製畫筆繪出細如髮絲的線條，並融入東方水墨渲染技法。「老天爺不會給人無解的難題！」熊妤希望藉由帶有正面能量的畫作，傳達條條大路通羅馬的信心。

鉅虹建設也邀請飛翔音樂教育中心的演奏家連子瑄、連子揚，現場演奏古典樂曲，為美學館充滿愉悅、輕鬆的氣氛，有別於其他建商的銷售手法。

這次與熊妤畫展同時開案的新案為「鉅虹HOKI」，目前以創造八成五的銷售佳績，成為市場指標。鉅虹看中單元12、機廠捷運特區的發展，先是三個月完銷「G-Casa」、半年完銷「水岸岩」打響此區第一炮，更帶動同業紛紛跟進。

劉品辰表示，原創之美乃根植於生活，符合市場機能與主流的推案規劃，才不負取得的多處水岸珍貴土地的初衷。他認為，中、小坪數不代表受限，而是一種讓人能夠發揮團隊創意的可能性。

加上過往規劃七期、草悟道名宅經驗，細膩的工序在「原創美學」、「微氣候建築」原則下不斷突破，從「鉅虹美學館」的規劃，即可窺見建築未來的樣貌，「鉅虹HOKI」的規劃，也讓許多客戶驚訝不已。

「鉅虹HOKI」基地966坪，規劃地上15樓、地下2層建築，41至56坪格局，戶戶三面全採光、獨立玄關入口、大氣子母門等。依照往例，鉅虹在建案附近推動環境整合計畫，要打造北台中最美的1公里，也讓周遭鄰里都十分期待。

除了賦予建築空間生活的新義，單元12與機廠捷運特區也擁有便捷交通設施，包括三座綠捷車站、二座台鐵車站。

而備受市場期待的國道四號(台中環線)豐原至潭子段，與74號快速道路有匝道相接，匝道距「鉅虹HOKI」約5分鐘車程；2021年完工後，民眾從清水可直達豐原、潭子，並轉道74號快速道路直下台中北屯與南投草屯。

鉅虹副總經理陳國仁分析，此工程也將改變清水、大甲、北屯、豐原、潭子等區生活型態與樣貌。但他指出，建商在軟實力方面的耕耘，有助增加銷售速度。

以「鉅虹HOKI 」為例，潛銷八成五的佳績多來自舊客戶的轉介紹，陳國仁説，鉅虹至今還在服務十多年前的舊社區，結果無心插柳柳成蔭，是公司意外的收穫。

鉅虹美學館邀請熊妤(右)開畫展，「鉅虹HOKI」同步公開，董事長劉品辰(左)期盼...
鉅虹美學館邀請熊妤(右)開畫展，「鉅虹HOKI」同步公開，董事長劉品辰(左)期盼建築、藝術美學同時在此生根。記者宋健生／攝影
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