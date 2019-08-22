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9月起住院醫師納勞基法 北市籲醫院速申辦約定書核備

2019-08-22 19:35經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

醫療保健服務業僱用的住院醫師（不包括公立醫療院所依公務人員法制進用者）將於今（2019）年9月1日起適用勞動基準法，且為勞動基準法第84條之1工作者，得由勞雇雙方另行約定工作時間、例假、休假、女性夜間工作，並報請當地主管機關核備後，不受相關規定之限制。台北市政府勞動局日前已開始受理各醫療院所所送簽定之第84條之1約定書核備作業，目前有五家醫院申辦，九家尚未申辦。

勞動局表示，為因應住院醫師9月1日納入勞基法規範，北市勞動局長賴香伶與衛生局長黃世傑、北市聯合醫院總院長黃勝堅，今（22）日特別開會討論北市各主要醫院申辦勞基法第84條之1約定書申辦情形，並研商因應對策。

勞動局指出，目前已有台北市聯合醫院、台大醫院、三軍總醫院、和信治癌中心醫院及馬偕紀念醫院等五家醫院，已將約定書送勞動局辦理核備作業，台北榮總、台北醫學大學附設醫院及台北市立萬芳醫院等三家醫院，表明將遲至下週始能送件，餘醫療院所皆表示將於明（23）日前送件。

黃世傑於會中指示所屬同仁，主動聯繫各大醫院，針對尚未送件者務必於下週完成核備事宜；勞動局也呼籲各醫療院所請儘速與住院醫師簽訂勞動基準法第84條之1約定書，並於8月26日前送件，勞動局方能於8月底前辦理核備作業，再9月1日住院醫師納入勞基法上路時，保障勞雇雙方權益。

勞動局說，已於8月8日建置「醫療院所核備勞動基準法第84條之1約定書專區」（網址：https://bit.ly/2THUa7X ），專區內容包括了法令依據、適用範圍、核備流程及相關Q&A，若有約定書核備相關疑問可撥打1999（外縣市02-27208889）轉分機7506、7022、1414洽詢。

醫師

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