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台北101鐘表珠寶大賞 教你製表還可以開飛機

2019-08-22 19:11經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

台北101連續六年定期舉辦鐘表工藝的頂級珠寶腕大賞「Watch & Jewelry Salon」，將完成一項全新的突破，以嶄新體驗式的展覽型態「World Masterpiece」演繹珠寶及腕錶的年度經典作品，並且期望在未來能擴大展覽規模至藝術、皮件等，跨業種的經典大師之作。

台北101的鐘表珠寶大賞已成為全台精品時尚迷引頸期盼的年度盛會；就台灣目前的零售市場結構來看，千禧世代人數已逼近580萬人，約占總人口的四分之一強，隨著時間推移，他們早已被視為是往後十年全球經濟的中堅力量。

千禧世代對於消費的期待再也不僅止於獲取商品，而是藉由消費的過程獲得「體驗」，親身經歷一些獨特、稀有、甚至個人化的文化或活動，並且捨得為此付出較高的價格。

台北101認為零售業未來的重點趨勢，就是要打造更多的體驗，獨特的體驗旨在追求一種非金錢能購買的經驗與回憶。因此，今年台北101周年慶以「如何提供給顧客美好、難忘的旅程」為目標，藉由「互動」及「體驗」與千禧世代產生連結，更有機會認識鐘錶及珠寶的工藝之美。

特色一，全球最大鐘表集團瑞士商斯沃琪瑞錶Swatch Group首次與台北101攜手合作，推出全球首次在商場中的鐘表體驗工坊。工坊中可親身體驗瑞士商斯沃琪瑞錶Swatch Group內多個知名品牌的精彩工藝。課程包含了親手製作機芯、表殼、鍊帶、面盤與細部零件組裝等，其中最受人注目的體驗即是Breguet 寶璣推出的陀飛輪百年製表工藝課程，直接揭開鐘錶界最高製表水平的陀飛輪之秘。

另外還有Fika Fika小小鐘表師體驗營，是台灣首次安排Swatch 旗下大人小孩都歡迎的Fika Fika品牌鐘表體驗，只要4歲以上的孩子即可參加，認識時間與機芯零件，完成後還可獲得結業證書。

特色二，台北101首次將鐘表經典的功能以六大主題展區的特色呈現，分別是極限速度、海洋潛水、設計藝術、飛行模擬、工藝製表、閃耀寶石的互動體驗，將百年來鐘表工匠精髓以重點主題體驗的方式提供消費者親身體驗，一覽鐘表世界的奧妙。

特別是針對二次世界大戰期間誕生的飛行表，台北101首度引進Airbus A320全座艙模擬機教室，展區現場與iPilot 模擬飛行體驗中心合作，現場將有專業執照飛行教官現場教學，包含入門與玩家級的不同課程．在鑑賞飛行主題表款的同時，感受翱翔天際的速度快感。

想體驗在台北101開飛機的快感，iPilot飛行模擬教室在活動期間推出預約制的飛行課程，包含15分鐘飛行體驗課程，課程費用新台幣1200元，以及60分鐘玩家體驗課程，課程費用新台幣4800元。

鐘表珠寶大賞展覽期間自9月5日至10月6日，地點在台北101購物中心一樓松智／信義長廊與四樓都會廣場；時間為星期一至星期日上午11點至晚上9點，活動檔期內每日下午2點與4點，專人展區導覽服務。

實現飛行夢台北101推出iPilot 模擬飛行體驗課程。圖／台北101提供
實現飛行夢台北101推出iPilot 模擬飛行體驗課程。圖／台北101提供
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