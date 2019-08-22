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寒舍味道變淡了！謝金河：可見核心靈魂人物的重要性

2019-08-22 15:45聯合報 記者林文義╱即時報導

核心靈魂人物對一家公司有重要性？財信傳擔任董事長謝金河蔡辰洋為例，指熱愛美食的蔡辰洋留給大家很多回憶，他走了之後，股價跌到剩下不到一半，經營力道正也逐漸轉弱了。

謝金河指出，一生熱愛美食的蔡辰洋走了，他的率真，酷愛原住民文化，終其一生追求完美，留給大家很多回憶。不過寒舍的大家長走了，經營力道正逐漸轉弱。

剛剛公佈的半年報，寒舍只小賺3400萬元，EPS只有0.31元，股價也跌到25.55元，創下上市以來最低價，距離上市最高價53.8元，剩下不到一半，可以想見一個核心靈魂人物對一家公司的重要性。

謝金河說，寒舍是蔡辰洋一生創業的代表作，全名是寒舍餐旅管理顧問公司，旗下有寒舍食譜，寒舍國際酒店，在2000年元月開幕。寒舎以蔡辰洋的美食號召，企業界人士的婚宴，應酬，寒舍經常是大家首選的目標。

寒舍在2016年以每股50.44元上市，2013年寒舍全年淨利3.47億，2015年減資後淨利3.03億，EPS3元，寒舍上市，股價最高來到53.8元，在競爭激烈的飯店業，寒舍可說是績優股。

可惜蔡辰洋辭世，這兩年寒舍EPS只剩下一元左右，股價也從蔡辰洋逝世约44附近跌到25元上下。很多企業界的朋友仍在捕捉蔡辰洋的神𩐳，但辰洋走了，寒舍味道似乎變淡。也許礁溪寒沐加入營運會帶來一些助力。

寒舍餐旅創辦人蔡辰洋，以藝術設宴，以文化入菜，譜寫美食傳奇。圖／本報資料照
寒舍餐旅創辦人蔡辰洋，以藝術設宴，以文化入菜，譜寫美食傳奇。圖／本報資料照
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寒舍餐旅蔡辰洋謝金河

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