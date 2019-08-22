寒舍味道變淡了！謝金河：可見核心靈魂人物的重要性

2019-08-22 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



核心靈魂人物對一家公司有重要性？財信傳擔任董事長謝金河以蔡辰洋為例，指熱愛美食的蔡辰洋留給大家很多回憶，他走了之後，股價跌到剩下不到一半，經營力道正也逐漸轉弱了。

謝金河指出，一生熱愛美食的蔡辰洋走了，他的率真，酷愛原住民文化，終其一生追求完美，留給大家很多回憶。不過寒舍的大家長走了，經營力道正逐漸轉弱。

剛剛公佈的半年報，寒舍只小賺3400萬元，EPS只有0.31元，股價也跌到25.55元，創下上市以來最低價，距離上市最高價53.8元，剩下不到一半，可以想見一個核心靈魂人物對一家公司的重要性。

謝金河說，寒舍是蔡辰洋一生創業的代表作，全名是寒舍餐旅管理顧問公司，旗下有寒舍食譜，寒舍國際酒店，在2000年元月開幕。寒舎以蔡辰洋的美食號召，企業界人士的婚宴，應酬，寒舍經常是大家首選的目標。

寒舍在2016年以每股50.44元上市，2013年寒舍全年淨利3.47億，2015年減資後淨利3.03億，EPS3元，寒舍上市，股價最高來到53.8元，在競爭激烈的飯店業，寒舍可說是績優股。