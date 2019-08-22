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紀維德4度拜會林智堅 邀竹市府赴荷蘭科技園區招商

2019-08-22 15:25聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

荷蘭貿易及投資辦事處代表紀維德今再度率團拜會新竹市長林智堅，共同參觀將軍村，林智堅致贈麻油薑泥沖泡米粉特色小禮，強調持續促成荷蘭高科技公司與新竹市交流；紀維德也表示，荷蘭會為明年竹市主辦的台灣設計展出一分心力，並邀市府赴荷蘭科技園區招商，提升雙方經濟文化交流。

林智堅說，今年4度與紀維德會面，非常感謝紀代表長期為台荷交流、投資貿易牽線的付出與努力，艾司摩爾台灣總部落腳竹市後，成為新竹最具代表的外商投資案例之一；9月荷蘭企業將來台參加國際半導體展，也邀請紀維德一定要帶團隊來新竹市參觀投資環境，為台荷創造更多就業及交流機會。

紀維德等一行人由林智堅導覽參觀將軍村圖書資訊園區，林智堅介紹將軍村歷史故事、保存理念及新竹市維護傳統歷史文化所做的努力，讓荷蘭代表團體驗充滿歷史故事的眷村魅力，雙方也在園區的高質感花藝店「拾米豐瓶」以花會友。

林智堅致贈紀維德最新口味的麻油薑泥沖泡米粉，林智堅說明，這款米粉是為了在荷蘭工作的台灣工程師而研發的家鄉口味，因空運不能有肉燥，因此選擇以麻油與薑泥做基底，沒想到大受好評，也在通路販售，他笑說這是台荷交流的代表作，可稱為「荷蘭口味米粉」。

紀維德表示，9月荷蘭企業來台參加國際半導體展，台荷半導體產業交流熱絡，將帶領荷商在新竹市尋找更多投資合作商機，明年竹市主辦台灣設計展，荷蘭也會參與，荷蘭相當重視文化，希望與新竹市進行更多文化及藝文交流，他也邀請林智堅11月一同聆聽阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團的精彩演出。

荷蘭貿易及投資辦事處代表紀維德（左）今年與新竹市長林智堅4度會面，林智堅致贈最新...
荷蘭貿易及投資辦事處代表紀維德（左）今年與新竹市長林智堅4度會面，林智堅致贈最新口味的麻油薑泥沖泡米粉。圖／新竹市府提供
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荷蘭貿易及投資辦事處代表紀維德（左）由新竹市長林智堅導覽將軍村圖書資訊園區。圖／...
荷蘭貿易及投資辦事處代表紀維德（左）由新竹市長林智堅導覽將軍村圖書資訊園區。圖／新竹市府提供
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荷蘭貿易及投資辦事處代表紀維德（左）由新竹市長林智堅導覽將軍村圖書資訊園區。圖／...
荷蘭貿易及投資辦事處代表紀維德（左）由新竹市長林智堅導覽將軍村圖書資訊園區。圖／新竹市府提供
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荷蘭林智堅半導體

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