慶亞洲第一同婚合法 新竹英迪格打造Love Wins主題房

2019-08-22 15:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



歡慶台灣成為亞洲第一個同婚合法的國家，新竹英迪格酒店推出期間限定Love Wins主題房，讓象徵平等愛的彩虹遍地綻放，還有系列打卡拍照活動，最大獎將抽出新竹及泰國Indigo住宿券！

今年對LGBT族群來說是改寫歷史新頁的一年，台灣成為亞洲第一個同婚合法的國家，新竹英迪格酒店為響應「愛最大」的理念，推出系列活動紀念同婚合法的里程碑。將象徵多元平等的「彩虹」元素納入，別出心裁規劃而成「Love Wins主題房」，邀請信仰愛無界限的你來入住，Love Wins主題房讓你不論是要與戀人、帶著家人或是和最合拍的朋友們，都可以來盡興享受一場彩虹PARTY大肆慶祝。

選擇Love Wins套裝的旅客，來到大廳，即可享有兩杯彩虹Gin & Tonic特調，讓心情買上進入到愉悅的度假模式，進到主題房內，會發現彩虹的意象別具巧思的陳設在房內。點亮牆面的彩紅掛畫，桌上備有七彩繽紛的迎賓甜點；而為了滿足每次出遊最重要的事情：留下令人羨慕且印象深刻的相片，新竹英迪格也準備了會讓人會心一笑的拍照道具－彩虹扇子與雨傘，讓你光是在房間拍照就可以玩得不亦樂乎。另外，現在健身當道，了解許多消費者在出遊時也會持續平日的健身習慣，亦貼心準備「UrMart優馬選品-彩虹組合蛋白粉」，讓旅客可搭配酒店24HR健身房設施使用。如果從官網預定此住房專案，更可獲得神祕性感好禮乙份。

值得一提的是，新竹英迪格另外特別規劃15人以內的派對方案，挑高六米、大落地窗採光的豪華樓中樓套房空間，非常適合廣邀好友來個PARTY！用心規劃的彩虹主題布置，就是要讓彩虹力量從視覺、味覺、觸覺延伸，分享喜悅分享愛，把愛無限放大，瀰漫到每個角落。

即日起至10月31日止，配合Love Wins住房專案，新竹英迪格同時推出「自帶閃光燈，看誰放最閃！」拍照打卡活動！只要與你愛的人，不限年紀、性別到新竹英迪格酒店合照，並上傳至Facebook，並標記 @Hotel Indigo Hsinchu Science Park，並於內文中Hashtag #LOVEWINS #HOTELINDIGOHSINCHU，就有機會抽中新竹英迪格豪華大床房住宿券！10月26日同志遊行(Taiwan LGBT Pride)當日，更抽出加碼大獎「泰國曼谷英迪格住宿券一張」。