親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

白鹿颱風增大漸逼台 最快明天發布海陸警

數位身分證明年10月換發 未來結合手機免攜卡

慶亞洲第一同婚合法 新竹英迪格打造Love Wins主題房

2019-08-22 15:08經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

歡慶台灣成為亞洲第一個同婚合法的國家，新竹英迪格酒店推出期間限定Love Wins主題房，讓象徵平等愛的彩虹遍地綻放，還有系列打卡拍照活動，最大獎將抽出新竹及泰國Indigo住宿券

今年對LGBT族群來說是改寫歷史新頁的一年，台灣成為亞洲第一個同婚合法的國家，新竹英迪格酒店為響應「愛最大」的理念，推出系列活動紀念同婚合法的里程碑。將象徵多元平等的「彩虹」元素納入，別出心裁規劃而成「Love Wins主題房」，邀請信仰愛無界限的你來入住，Love Wins主題房讓你不論是要與戀人、帶著家人或是和最合拍的朋友們，都可以來盡興享受一場彩虹PARTY大肆慶祝。

選擇Love Wins套裝的旅客，來到大廳，即可享有兩杯彩虹Gin & Tonic特調，讓心情買上進入到愉悅的度假模式，進到主題房內，會發現彩虹的意象別具巧思的陳設在房內。點亮牆面的彩紅掛畫，桌上備有七彩繽紛的迎賓甜點；而為了滿足每次出遊最重要的事情：留下令人羨慕且印象深刻的相片，新竹英迪格也準備了會讓人會心一笑的拍照道具－彩虹扇子與雨傘，讓你光是在房間拍照就可以玩得不亦樂乎。另外，現在健身當道，了解許多消費者在出遊時也會持續平日的健身習慣，亦貼心準備「UrMart優馬選品-彩虹組合蛋白粉」，讓旅客可搭配酒店24HR健身房設施使用。如果從官網預定此住房專案，更可獲得神祕性感好禮乙份。

值得一提的是，新竹英迪格另外特別規劃15人以內的派對方案，挑高六米、大落地窗採光的豪華樓中樓套房空間，非常適合廣邀好友來個PARTY！用心規劃的彩虹主題布置，就是要讓彩虹力量從視覺、味覺、觸覺延伸，分享喜悅分享愛，把愛無限放大，瀰漫到每個角落。

即日起至10月31日止，配合Love Wins住房專案，新竹英迪格同時推出「自帶閃光燈，看誰放最閃！」拍照打卡活動！只要與你愛的人，不限年紀、性別到新竹英迪格酒店合照，並上傳至Facebook，並標記 @Hotel Indigo Hsinchu Science Park，並於內文中Hashtag #LOVEWINS #HOTELINDIGOHSINCHU，就有機會抽中新竹英迪格豪華大床房住宿券！10月26日同志遊行(Taiwan LGBT Pride)當日，更抽出加碼大獎「泰國曼谷英迪格住宿券一張」。

除上述的住房專案以及打卡活動，10月24日（四）晚上，新竹英迪格也將在飯店大廳舉辦火熱的「Drag Queen Party」，廣邀LGBT朋友們共襄盛舉，藉由音樂與熱舞為10月26日的同志遊行暖身。

選擇Love Wins套裝的旅客，來到大廳，即可享有兩杯彩虹Gin & Toni...
選擇Love Wins套裝的旅客，來到大廳，即可享有兩杯彩虹Gin & Tonic特調。 圖／英迪格提供
分享
歡慶亞洲第一同婚合法，新竹英迪格打造Love Wins主題房。圖／英迪格提供
歡慶亞洲第一同婚合法，新竹英迪格打造Love Wins主題房。圖／英迪格提供
分享
新竹英迪格酒店推出期間限定Love Wins主題房，內有會讓人會心一笑的拍照道具...
新竹英迪格酒店推出期間限定Love Wins主題房，內有會讓人會心一笑的拍照道具－彩虹扇子與雨傘。 圖／英迪格提供
分享

同志遊行住宿券健身

相關新聞

東購擴台受阻 東森董座廖尚文：將行政救濟

2019-08-22 14:30

今年國內車市 少見出現季季增長

2019-08-22 12:13

foodpanda進軍彰化 外送版圖擴大至全台11座城市

2019-08-22 11:35

亞洲智慧製造展 兩大亮點

2019-08-22 00:46

兩岸機械交流 產業鏈已成形

2019-08-22 00:45

卓永財示警：陸廠將超車 台廠快轉型

2019-08-22 00:45

工研院 挺台廠攻高階「智造」

2019-08-22 00:43

新創報喜 工研院攜日商秀新品

2019-08-22 00:43

唱片業憂受害 反對錢櫃併好樂迪

2019-08-22 00:15

公平會提3大理由 4度禁止錢櫃、好樂迪合併

2019-08-22 00:12

兩岸靚人物／林佳樺 台二代征服天津

2019-08-21 23:26

業務最前線／積極溝通 切勿失禮

2019-08-21 23:26

連鎖效應／職涯生涯契合 留住好人才

2019-08-21 23:26

併好樂迪受阻 錢櫃：收到決定書再說

2019-08-21 23:16

錢櫃併好樂迪受阻…唱片業關注歌曲定價權

2019-08-21 23:15

智慧移動協會成軍 業界喊組電動機車國家隊

2019-08-21 23:12

東森擴大購物頻道 NCC不准

2019-08-21 23:12

Gogoro推新款 加裝ABS

2019-08-21 23:12

自動化工業展開展 Epson機械手臂新品首度亮相

2019-08-21 18:56

東元進軍服務型機器人市場 搶攻這些商機

2019-08-21 18:56

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 16:11

靠齒輪「賺」了18年！他從縫紉機做到機器人心臟

2019-08-21 14:55

電商黑馬創業家兄弟 為何能從PChome、momo殺出重圍？

2019-08-21 14:49

首創一機多用！ 工研院推出「智慧砂帶機」

2019-08-21 14:37

錢櫃併好樂迪 公平會再度禁止KTV雙雄合併

2019-08-21 14:37

增加台商回流誘因 柯拔希再籲新台幣貶到33元

2019-08-21 14:24

公平會打槍錢櫃好樂迪結合案 三大原因曝光

2019-08-21 13:59

為何又擋錢櫃、好樂迪聯姻？ 公平會這樣說

2019-08-21 13:59

錢櫃併好樂迪 公平會再度禁止

2019-08-21 13:32

寶得利8月僅接200多團 公司全力轉型

2019-08-21 11:45

名家觀點／時尚產業科技化 商機不漏接

2019-08-21 00:51

智慧經營／林水永衝業務 站上第一線

2019-08-20 23:14

失智照護／長期照護 善用喘息服務

2019-08-20 23:14

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

錢櫃、好樂迪聯姻 四度觸礁

2019-08-21 23:20

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

積蓄放在銀行也被偷！ 黃國昌：永豐銀賞顧立雄一巴掌！

2019-08-22 10:58

實支實付險11月8日起上限3張 這幾張最熱門

2019-08-21 16:22

未婚懷孕生子能否領勞保生育給付？勞保局這樣說

2019-08-21 15:24

半導體15強 台積、聯發科入榜

2019-08-22 00:49

陸客不來 旅行業無薪假將開第一槍

2019-08-22 00:33

謝金河：天下大亂 台灣形勢可以大好

2019-08-22 07:53

台灣跨縣市工作人口有多少？這些城市「外漂族」最普遍

2019-08-21 16:07

離岸風電國產化難度高 CIP拋調整方案

2019-08-22 06:14

又有銀行理專盜客戶數千萬？ 黃國昌：再賞顧立雄一巴掌

2019-08-22 11:16

專營陸客團 寶得利下月起每周2天無薪假

2019-08-21 23:53

徐旭東領軍HAPPYGOPay上線 自曝在大陸有現金無法付款

2019-08-21 18:09

公平會提3大理由 4度禁止錢櫃、好樂迪合併

2019-08-22 00:12

蘋果在台推動太陽能計畫 攜手CRS與萬家香

2019-08-22 08:43

貿易戰轉單 台灣、越南大贏家

2019-08-21 23:52

中租買公司債 「陶朱隱園」當擔保

2019-08-22 00:00

基本工資雙漲 徐旭東：應視各行業能力調漲

2019-08-21 17:17

5G、工業、4.0、AI 帶來新商機

2019-08-22 00:47

金價飆 投資人趁高點獲利了結

2019-08-21 23:47

黃國昌爆料理專監守自盜數千萬 永豐銀回應了

2019-08-22 13:39

Yahoo無卡分期 上半年作破億業績

2019-08-22 04:49

半導體兩強出貨旺 下半年添動能

2019-08-22 00:48

台企銀 升任兩副總

2019-08-22 00:00

勞動部公告基本工資 109年月薪2萬3800元

2019-08-21 16:46

台商受騙 在陸資產遭盜賣

2019-08-21 23:54

理專挪用客戶數千萬 永豐銀：暫停職務配合調查

2019-08-22 13:36

智慧支付 戰國時代來了

2019-08-22 00:43

卓永財示警：陸廠將超車 台廠快轉型

2019-08-22 00:45

美第3波加稅 我轉單效益最大

2019-08-22 00:18

佳世達智慧工廠 展實力

2019-08-21 23:36

台銀販售限量「如意算盤2英兩仿古銀幣」

2019-08-21 20:41

群創與義隆傳捷報 搶進華為新平板供應鏈

2019-08-22 09:49

遠東Happy Go Pay上線

2019-08-22 00:44

8K商機升溫 帶旺背光LED出貨

2019-08-21 23:35

關務署祭「私菸條款」 機上免稅貨物要即時電子申報

2019-08-22 10:08

亞洲智慧製造展 兩大亮點

2019-08-22 00:46

群創攻智慧領域 自助服務機未來兩年雙位數成長

2019-08-21 15:21

旅行社開始放無薪假？丁守中：不改政策就換人

2019-08-22 11:41

泰碩攻智慧機 打進三星鏈

2019-08-21 23:37

核四燃料棒分批運回美國 第4批9月上路

2019-08-22 13:10

景碩Q3拚營運改善 ABF載板產能維持滿載

2019-08-21 19:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top