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foodpanda進軍彰化 版圖擴至全台11座城市

2019-08-22 13:18經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

全台最大美食外送平台foodpanda版圖再擴張。今（22）日正式宣布將外送服務延伸至彰化，foodpanda網羅近200家彰化在地小吃餐飲店家推出外送服務，逐步串聯中台灣外送版圖。foodpadna 8月即擴展彰化及嘉義兩大富有獨特飲食文化的城市，也積極擴展原有的外送服務區域，快速插旗全台超過11座城市，展現推動美食外送服務成為全台饕客都輕鬆享受的野心！同時祭出8月底前全台天天免運，凡於平台訂餐，不限時間、不限地點都免外送服務費，任各地消費者輕鬆零負擔的大快朵頤。

美食外送業界龍頭foodpanda深耕台灣7年，合作餐廳數超過一萬家，觀察各地熱門餐廳類型可見：北部饕客訂餐最常選擇國際連鎖餐廳及知名排隊美食，中部饕客則以在地小吃為熱門名單，而南部饕客則喜歡點該地區獨有的經典連鎖店家，台灣各城市獨特的外送美食需求，透過foodpanda美食外送平台都能一指到胃，其多元且豐富的餐點選擇持續滿足全台百萬人的口腹之慾。

foodpanda正式進駐彰化，攜手近200家餐飲店家推出美食外送服務，首波合作店家包含全台第一家全牛排肉圓「西門彰化肉圓」、擁有61年歷史的「彰化木瓜牛乳大王創始店」、在地30年手工烘培茶「南海茶道」、復刻老宅餐廳「小閣樓」、正宗南部口味「拼鮮海產泡飯」、平價異國風串燒「就醬子烤吧」及員林人氣手沖咖啡「右舍咖啡」等，囊括五零年代經典美食至當紅網美打卡名店，不僅為在地饕客提供用餐新選擇，也為來彰化遊玩的旅客打造美食指南，消費者一進入平台即可瀏覽最近的美食選擇，且從早餐到消夜都能一站完成點餐。

同時，foodpanda整個8月於全台天天免外送服務費，於平台訂餐輸入優惠碼「FD5」即享免外送服務費優惠，想吃特色小吃、高級連鎖餐廳或超人氣排隊美食，透過foodpanda便能自在享用外送美食。

foodpanda持續領先業界布局全台美食外送版圖，至今於11座城市、與超過萬家餐飲店家攜手瞄準「聰明懶經濟」的龐大商機，共推新興市場動能。

7年來，foodpanda在翻轉消費者用餐習慣的同時，也協助許多店家透過成熟的外送商業模組成功轉型，順利推動業績成長，讓餐廳更有餘裕且專注地打造美味餐點、推出符合店家特色的內容。

foodpanda台灣區執行董事總經理方俊強表示：「開拓美食外送市場時，我們看見北部店家期望透過平台擴大服務範圍、推升業務成長，中南部店家則重視foodpanda團隊的服務品質及支援速度，foodpanda將持續複製成功經驗開拓市場，相信能與更多店家共拓商機，與現今市場需求接軌。」為滿足龐大且多元的訂餐需求，foodpanda提供最長的服務時間、最廣的外送範圍及最多的餐廳選擇，也因此打下亮眼的美食外送市場業務成績。

foodpanda進軍彰化！外送版圖擴大至全台11座城市。　圖／foodpand...
foodpanda進軍彰化！外送版圖擴大至全台11座城市。　圖／foodpanda提供
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美食外送餐飲小吃Foodpanda

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