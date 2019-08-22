公平會提3大理由 4度禁止錢櫃、好樂迪合併

KTV兩大龍頭錢櫃、好樂迪（圖）結合案，昨天遭公平會第四度禁止。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

KTV兩大龍頭錢櫃、好樂迪結合案，昨天遭公平會第四度禁止，公平會提出三項理由，包括雙方是彼此最大競爭者、上游業者也反對、消費者恐面臨漲價風險。錢櫃對此表示，先等收到公平會結合案件決定書，審酌禁止理由後，再決定後續因應方式。

錢櫃今年二月宣布以六十七點三四億元收購好樂迪，依據原本規畫，若合併案順利通過，好樂迪暫定十月一日下市，錢櫃將規畫申請上市。然而，公平會委員會昨天審理此案，認為雙方合併後的競爭疑慮仍然存在，因此不同意此案過關。

公平會提出禁止結合的三項理由。首先，錢櫃、好樂迪在結合前，就已是市場上前兩大業者，相互為最主要競爭對手，結合後市占率達四成五，將顯著減損市場競爭，消費者或競爭者無法有效對抗、抑制。其次，公平會徵詢包括上游業者唱片公司、伴唱產品代理業者、音樂著作權集體管理團體，以及消費者保護團體等各界意見，都認為此案有限制競爭疑慮。

第三，公平會委員認為，這項結合案整體經濟利益明顯小於限制競爭的不利益，只對錢櫃、好樂迪有利，對消費者而言，即便雙方承諾結合後不漲價、不減少服務內容，但長期來看，仍無法解決競爭對手消除，而導致漲價的可能性。

公平會副主委彭紹瑾表示，為審理此案，今年六月召開座談會廣納業者、學者專家意見，昨天討論過程中，對於禁止雙方結合的決定，多數委員也都有共識。

公平會第四度禁止KTV兩大龍頭錢櫃（圖）、好樂迪結合，理由是雙方為彼此最大競爭者、上游業者反對、消費者恐面臨漲價風險。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

至於市場認定方面，業者主張新興的電話亭KTV、線上直播或是歌唱App也應納入考量，但此次這類新興娛樂型態都被排除在外，不予認定為同一市場。

彭紹瑾說，錢櫃、好樂迪這類的KTV，是提供一個場域供消費者歡唱，並提供伴唱視聽設備及其他服務，與KTV電話亭等新興消費方式仍有顯著差別；此外，像是有提供KTV的飯店，其主要營運內容為住宿，並非視聽娛樂，因此也不能與錢櫃、好樂迪視為同一市場。

錢櫃與好樂迪在十多年前就有聯姻想法，二○○三年公平會曾同意，但後來結合未果；隨後二○○六年、二○○八年、二○○九年接連遭公平會禁止結合，直到今年再度闖關，公平會仍認為雙方結合有限制競爭疑慮，無法同意放行。

錢櫃宣布併購好樂迪時，好樂迪二月股價最高六十七點七元，昨天收盤六十六點七元。錢櫃二月股價僅約一百元，即使昨天因公平會不同意股價大幅波動，最高成交二○一元，最低一五四元，但已較二月的股價大漲。