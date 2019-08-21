台北101頂級珠寶腕錶大賞 體驗式展覽吸引千禧世代族群

2019-08-21 20:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



台北101已連續六年定期舉辦鐘錶工藝的頂級珠寶腕錶大賞「Watch & Jewelry Salon」，台北101表示，今年以嶄新體驗式的展覽型態「World Masterpiece」演繹珠寶及腕錶的年度經典作品，並且期望在未來能擴大展覽規模至藝術、皮件等。

台北101表示，就台灣目前的零售市場結構來看，目前千禧世代人數已逼近580萬人，千禧世代對於消費的期待再也不僅止於獲取商品，而是藉由消費的過程獲得「體驗」，因此台北101認為零售業未來的重點趨勢，就是要打造更多的體驗，也吸引消費者來店消費。

因此本次頂級珠寶腕大賞將自9月5日到10月6日推出相關體驗活動，包括全球最大鐘錶集團瑞士商斯沃琪瑞錶Swatch Group首次與台北101攜手合作，推出全球首次在商場中的鐘錶體驗工坊；工坊中可親身體驗瑞士商斯沃琪瑞錶SwatchGroup內多個知名品牌的工藝。課程包含了親手製作機芯、錶殼、鍊帶、面盤與細部零件組裝等。

台北101營運長朱麗文表示，高檔手錶雖然有消費門檻，不過一旦瞭解就會產生興趣，並逐漸從機械表進階到工藝設計，所以本次舉辦體驗工坊，也是希望培養年輕客群。

另外，台北101也首度引進Airbus A320全座艙模擬機教室，展區現場與iPilot 模擬飛行體驗中心合作，現場將有專業執照飛行教官現場教學，包含入門與玩家級的不同課程。在鑑賞飛行主題錶款的同時，感受翱翔天際的速度快感。